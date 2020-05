Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za rad noćnih klubova.

HZJZ je objavio niz uputa prema kojima će biti organiziran rad noćnih klubova. Potrebno je postaviti obavijest o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjere održavanja razmaka na ulazu u prostor kluba ili neposredno nakon ulaza u klub.

Posjetiteljima, izvođačima i zaposlenima u klubu mora biti dostupna dezinfekcija ruku. Za čaše, posuđe i ostale predmete HZJZ preporučuje da se ne dijele s drugim osobama.

U zatvorenom prostoru preporučeno je nošenje maski na licu. Posjetiteljima i zaposlenima prije ulaska u klub mjerit će se tjelesna temperatura. Ako je viša od 37,2 stupnja te ako se osoba osjeća bolesno ili ima neke od simptoma, neće ulaziti u klub. Zaposleni se u tom slučaju trebaju javiti nadređenom i nazvati liječnika obiteljske medicine.

Ograničen broj posjetitelja

Ograničava se broj posjetitelja u noćnom klubu. Preporuka je da se rad kluba organizira na otvorenom, ako je to moguće.

Plesni podij nije dopušten.

Od 27. svibnja u zatvorenim prostorima dopušten je boravak do 100 ljudi, na otvorenom 300. Od 15. lipnja u zatvorenom prostoru bit će dopušten boravak 200 ljudi, na otvorenom do 500, a od 1. srpnja u zatvorenom prostoru bit će dopušten boravak do 350 ljudi, dok će na otvorenom moći biti do 1000 ljudi.

Rad je potrebno organizirati u smjenama. Prostor kluba potrebno je prozračivati uz redovito čišćenje površina poput rukohvata, radnih površina i sl. Više detalja može se naći ovdje.