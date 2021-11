Crni rekord ovog vala je čak 66 preminulih i opet gotovo 7000 novozaraženih, a najmlađi koji umiru nisu cijepljeni. Ako ove informacije ne dopiru do žestokih protivnika cijepljenja, možda ih uvjere kadrovi pogrebnih vozila koja svakoga dana iz bolnica odvoze preminule – od ili s COVID-om. U cijeloj ovoj situaciji teško je povjerovati da ima onih koji se namjerno žele zaraziti, samo da se ne bi morali cijepiti. A ima ih.

U Kliničkoj bolnici Dubrava izmjenjuju se vozila. Hitna pomoć dovozi, pogrebna odvozi ljude. U respiracijskom centru leže većinom necijepljeni na kisiku i respiratoru.

''Imamo pacijenata koji kažu: 'Ja bih se sada cijepio ili kad ozdravim ću se cijepit'. Ali mnogi na žalost to ne dočekaju. Mnogi koji nisu iskusili osobno ili imali u obitelji nekoga tko je nastradao od COVID-a i dalje zapravo banaliziraju tu bolest i cijepljenje'', kaže pročelnik respiracijskog centra dr. Tomo Lucijanić.

Doktor Lucijanić pokazao je ekipi Dnevnika Nove TV rendgenske snimke pluća necijepljenog čovjeka u dobi od 42 godine. Osim COVID-a nema drugih bolesti i bio je u izvrsnoj formi.

''Bio je u izvrsnoj formi. Do prije 10 dana je vježbao u teretani. Pluća koja bi trebala biti sva prozračna i gdje bi trebalo biti crno sve je bijelo (na rendgenskoj snimci, op.a.). Cijela pluća su mu zahvaćena upalom uslijed COVID-a'', pojašnjava liječnik.

Namjerno se žele zaraziti

Vjerovali ili ne, neki se namjerno žele zaraziti, samo da se ne bi trebali cijepiti. U jednoj studentskoj grupi osvanuli su oglasi.

"Tražim osobu koja je zainteresirana za izlazak, bilo u vidu neke večere, pića, svejedno. Jedini uvjet je da je ta osoba pozitivna na COVID-19. Smatram da ću s potvrdom da sam prebolio COVID-19 imati dugoročnije, a i po zdravlje veće blagodati nego da se cijepim'', jedan je od oglasa.

"Dobro pozitivni, gdje ste? Tko ima koronu sad fakat neka se javi'', piše u drugom oglasu.

''To je totalna idiotarija!''

Što na tu ideju kažu stručnjaci? ''Meni je to suludo, to je totalna idiotarija. Tko to radi mora znati da riskira da će završiti u bolnici'', poručuje epidemiolog Benard Kaić.

U bolnici se u ovom trenutku liječi 2008 pacijenta. Na respiratoru ih je 257. Od današnjih 66 preminulih, 50 ih nije bilo cijepljeno. Bolnički se sustav priprema za prihvat većeg broja najteže oboljelih..

Ravnatelj bolnice u Dubrovniku kaže da je moguće i da respiratora ne bude dovoljno.

''Takva mogućnost uvijek potencijalno postoji, ovisno o broju pacijenata čija će se slika pogoršavati. Bolnica mora biti pripravna za sve mogućnosti, kao što već sada jesmo, tako da ne bih žurio s nekakvim pesimističnim prognozama'', kaže ravnatelj Marijo Bekić. A pita li se epidemiologe, prognoze su takve da se korone nećemo tako brzo riješiti.

