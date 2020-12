Prvi Hrvat koji je primio cjepivo protiv koronavirusa cijepio se u Ujedinjenom Kraljevstvu, a za DNEVNIK.hr je ispričao kako je sve izgledalo i je li imao nuspojave te kako se bolnica u kojoj on radi kao liječnik nosi s koronakrizom.

Zlatan Ibradžić (29) prvi je Hrvat koji je primio Pfizerovo cjepivo protiv koronavirusa. Cijepio se u Nottinghamu, gdje živi već nešto više od godinu dana.

''Ja sam se samo cijepio, nisam hodao po Mjesecu. To govori koliko smo u problemima kad ispada da se mogu nazvati celebrityjem zbog cijepljenja. Evo, svih deset prstiju je tu'', kaže Zlatan.

On se cijepio kao zdravstveni djelatnik, točnije specijalizant na odjelu plastične kirurgije u bolnici Nottingham City Hospital, i to samo dan nakon što je cjepivo primila i prva žena na svijetu. Ističe da je cijepljenje dobrovoljno.

Sve je dobrovoljno

''Potpuno je na dobrovoljnoj bazi. Najprije se cijepe svi stariji od 80 godina i medicinski djelatnici, pa onda svi stariji od 70 godina, zatim stariji od 60 i onda na red dolazi opća populacija. Mi smo još na čekanju s općim liječnicima, odnosno uputama kako će oni raditi'', govori mladi liječnik rodom iz Siska koji je medicinu završio u Zagrebu, a u sklopu razmjene studenata proveo je vrijeme u bolnicama u belgijskom Leuvenu, Torontu, a posebno ga je oduševilo stažiranje u bolnici u Clevelandu.

Objasnio je i da su svi djelatnici nottinghamske bolnice dobili elektroničku poštu s uputama za naručivanje za cijepljenje.

''Dobili smo e-mail da se prijavimo za datum na koji se želimo cijepiti, ako želimo. Ja sam se cijepio u srijedu odmah nakon Williama Shakespearea'', kaže i otkriva da su svi termini za prosinac već rezervirani.

Cijepio se pa otišao na posao

Zlatan nam je objasnio i kako se osjećao netom nakon cijepljenja. ''U srijedu popodne sam se cijepio, sutradan došao normalno na posao. Kažu ti nakon što se cijepiš da je moguća neka blaga temperatura, ništa ozbiljno jer je to normalna imunološka reakcija na antigen koji se unosi'', kaže. Po drugu dozu cjepiva ide 6. siječnja, i to s jedinstvenim brojem koji je dobio nakon prvog cijepljenja.

Svjestan je da su ljudi skeptični oko cjepiva, ali kaže da je dobro da na tržištu postoji više cjepiva.

''Imamo izbor. Važno je reći da to nije to cjepivo smiksano tijekom noći. To je prošlo toliko filtera i kriterija. Poput novog automobila – prije nego izađe iz tvornice sve će se detaljno provjeriti i ispitati'', poručuje.

''Visoka znanost je rekla svoje, napravila je spasonosnu vakcinu i sada prelazimo na logistiku'', kaže i objašnjava da je sada važno što efikasnije distribuirati cjepivo.

''Kvaka je u tome što Pfizerovo cjepivo mora čuvati pod posebnim uvjetima, na -70 Celzijevih stupnjeva. Zasad znamo da oxfordsko neće morati biti na -70, nego će biti zahvalnije po pitanju distribucije i skladište, ali još se čeka odobrenje za to cjepivo'', objašnjava Zlatan Ibradžić i dodaje da su Britanci ponosni jer prvi na svijetu mogu primiti cjepivo.

''Ovo je dovoljno sigurno. Prošlo je dovoljno regulativa i dovoljno ljudi koji su vodeći svjetski autoriteti za to područje su znali što rade. Meni je banalno da u 2020. moram reći da vjerujem u znanost'', kaže ovaj 29-godišnjak.

Kao jednu od prednosti cijepljenja navodi to da, ako i bude u kontaktu sa zaraženom osobom, ne mora ići u samoizolaciju.

''I dalje moram nositi masku jer i dalje mogu prenijeti virus na nekoga drugog. Još uvijek se čekaju daljnja istraživanja da se vidi koliko smo i dalje viralni jer prenosimo virus, bez obzira na to što nama zbog cjepiva ne može ništa biti'', rekao je.

A kako se Nottingham snašao u koronakrizi?

Otkrio nam je i kako se bolnica u koju je došao raditi netom prije izbijanja epidemije nosi s korona krizom. Kaže da su u prvom valu liječnici mogli u slobodno vrijeme odraditi dodatnu smjenu na COVID odjelima.

''Sada nema te rotacije nego sad na svakom odjelu ima barem jedan pozitivan pacijent. Oni su u izolaciji i kada se ide k njima ide se u punoj opremi. Svaki treći dan se pacijentima uzima bris'', rekao je.

Britanska Nacionalna agencija za zdravstvo (NHS) je, objasnio je Zlatan, sklopila ugovor s privatnim klinikama koje su bolnicama ustupile svoje kapacitete koji su ''zeleni'', odnosno nema zaraženih pacijenata, i tamo liječnici operiraju zloćudne bolesti, a bolnice imaju hladne pogodne. ''Da bismo tamo išli operirati moramo imati negativan test koji nije stariji od dva tjedna'', kaže Ibradžić.

Veliki problem koji tek dolazi

Tijekom ljeta liječnici u bolnici u Nottinghamu riješili sve operativne zaostatke od proljeća, a do jeseni su kriruški odjeli operirali sve one koje nisu mogli tijekom prvog vala. Balans su uspjeli postići i u drugom valu. Ipak, Zlatan Ibradžić je otkrio i koji veliki problem tek čeka kirurge.

''Glavni posao će krenuti kad se korona stavi pod kontrolu i kad bude trebalo rješavati sve zaostatke. Bez obzira što se operira, i dalje ima određen broj ljudi koji nije još stigao biti operiran. To je sada globalan problem. Zato je bitno da se što prije počne vraćati sve u normalnu. Dok se uspije uvjeriti ljude da se trebaju cijepiti, ovaj skepticizam će sve odgađati mjesecima'', smatra.

''Da je na respiratoru vaš otac, majka, kći ili sin, muž ili žena, živo bi vam se fućkalo što se događa s drugima i kolike su brojke, incidencija, valencije i slično. Samo biste željeli da vaš voljeni preživi i da prestane 'disati na škrge', da se skine s respiratora i ponovno diše vlastitim plućima'', poruka je mladog liječnika onima koji još razmišljaju cijepiti se ili ne.