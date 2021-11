Ispred zagrebačkog Velesajma, na kojem se još u subotu i nedjelju održava Interliber, u subotu ujutro vladale su gužve na punktu za testiranje na koronavirus.

Ulaz na sajam knjiga je besplatan je i moguć na blagajnama na Južnom ulazu Zagrebačkog velesajma i to isključivo uz predočenje važeće COVID potvrde - potvrde o cijepljenju, o preboljenju unutar šest mjeseci ili važećeg negativnog testa (PCR do 72 sata, brzi antigenski do 48 sati).

Brzo antigensko testiranje se obavlja na punktu ispred glavnog ulaza na Velesajam i košta 50 kuna što knjigoljupcima koji su stajali u koloni nije bio problem.

Posjetitelji dobivaju jednokratnu narukvicu te ulaznicu za sajam s kojom prolaze kroz mehaničke barijere i ulaze u prostor sajma.

Ispred svakog paviljona (5, 6 i 7a) postavljeni su zasloni s prikazom broja osoba u paviljonu te se ulazak privremeno obustavlja prijeđe li broj dopuštenu granicu. Postavljeni su i uređaji za beskontaktno mjerenje temperature, a nošenje maski je obavezno.