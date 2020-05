Predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić gostovao je u Dnevniku Nove TV i komentirao najnovije izjave iz Stožera koje su mnogi protumačili kao političke.

Iako se kažnjavalo ljude koji su kršili mjere o samoizolaciji, Stožer sada navodi kako će ljudi u samoizolaciji moći ići na izbore. Na današnjoj konferenciji za medije Stožera, ministar Božinović nije dao ravnatelju HZJZ Krunoslavu Capaku da odgovori na pitanje o izborima.

Bačić ne misli da je Božinović počeo gubiti živce, već kaže kako je želio reći da je održavanje izbora u nadležnosti političkih tijela.

"Capak je sjajan epidemiolog o čijoj stručnosti govori njegov sjajan rad. Profesor Capak je rekao kako i na koji način on vidi postupanje kada dođe vrijeme izbora, a on će i njegov Zavod, na zahtjev DIP-a, dati svoje mišljenje i preporuke kako će se održati izbori, a samu proceduru izbora će provesti DIP koji će dati tehničke upute", objasnio je Bačić.

Ne misli da je Božinović postupio neprimjereno.

"Ja to mišljenje ne dijelim. Božinović je želio poslati jasnu poruku da je Stožer stručno tijelo i da oni ne odgovaraju na politička pitanja", dodao je Bačić.

"O radu Capaka najbolje govore njegovi rezultati i mislim da moramo biti presretni da je ovakav čovjek na čelu Zavoda", uvjeren je.

Bačić je odgovorio na pitanje do kada će Stožer održavati konferencije za medije i imaju li te konferencije za medije više svrhu.

"Mislim da je dobro da Stožer i dalje funkcionira i da propisuje i daljnje mjere do onog trenutka, kada se vratimo u normalu, da onda prestane s radom", napominje.

Penava ide u Domovinski pokret Miroslava Škore?

Nije želio otkriti raspušta li se Sabor idući tjedan, a što se tiče vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, za njega kaže kako se nada da će ostati u HDZ-u.

Komentirao je i okupljanje desnice i brine li ta činjenica HDZ.

"Ne znam od kuda vama informacija da se idući tjedan raspušta Sabor. Što se tiče okupljanja desnice, mi smo sigurni u pobjedu HDZ-a. HDZ je najviše puta pobjeđivao na izborima. Nek cvate sto stranaka mi smo u desnom političkom centru i tu je najveći bazen glasova koje će me osvojiti.

Penava je moj stranački prijatelj i znam da je ova Vlada napravila iznimno puno za Vukovar. Više nego i jedna vlada. To Penava cijeni. Očekujem da će on shvatiti da su pred nama izbori. On je još uvijek član HDZ-a i nadam se da će to tako biti i dalje.

Da li će biti na listi HDZ-a o tome će odlučivati vrh stranke, ali odluka je na Penavi, hoće li biti i dalje u HDZ. Mislim da se s njim razgovaralao. Kada? To je manje važno. On je član stranke i mi smo s njim u redovitim razgovorima", rekao je Bačić.

Bandić i raspuštanje Sabora

Komentirao je i situaciju s Milanom Bandićem i njegov ultimatum da neće doći do raspuštanja Sabora ako se ne donese Zakon o obnovi nakon potresa.

"Zakon neće biti kočnica održavanju izbora, jer je Vlada donijela mjere za one koji su ostali bez krova nad glavom.. Svakako će zakon proći ubrzanu proceduru. U sklopu redovne procedure će biti donijeti zakon", kazao je.

