Od ponedjeljka trgovine će raditi od 7 do 21 sat. Dvokratno s pauzom od 14 do 15 sati kada će trajati dezinfekcija prostora između smjena. No više neće raditi nedjeljom što mnogi nazivaju političkom, a ne epidemiološkom mjerom. Vrata otvaraju i neprehrambene trgovine. No, moraju se pridržavati strogih mjera - osobito oni koji prodaju odjeću. Provjerili smo kako idu pripreme.

Nakon gotovo 40 dana ponovno na radnom mjestu. Mali trgovci i obrtnici pripremaju se za ponedjeljak kad će ponovno otvoriti svoja vrata. Tomislav još mora investirati u pleksiglas na blagajni. Maske, rukavice, dezinficijense - nije siguran koliko će se to isplatiti.

"Čim pokrenete proizvodnju, prodaju, troškovi rastu, dolaze računi, a posla nema. To je sve jedan veliki rizak u koji se upuštamo", napominje. Na iglama i krojači. Krojač Mirza ovog vikenda umjesto odijela - mjeri razmak od dva metra. Ima tisuću pitanja.

"Kad dođe mušterija obučemo mu sako. Da li su za to potrebne maske, rukavice? To je dosta nejasno", kaže Mirza. Prema uputama stožera odjevni predmeti ne smiju se isprobavati.

"On će reći broj 43, ja ću mu dati košulju broj 43, on bi ju trebao odnijeti doma. Neka odnese doma, proba, vrati, pa onda što s njom 5 dana, pa kako ju spakirati, treba ju oprati, onda više nije nova, ne možemo ju prodati", napominje Mirza.

Trgovce i obrtnike muči i za koga će raditi? Pa smo i mi pitali potrošače, planiraju li u trgovine s odjećom. "Mislim da baš neću imati potrebe za kupovati", kaže Branko.

"Ako bi kupovao, vjerojatno bi naručio preko interneta, a ne baš išao fizički u dućan", kaže Marko iz Zagreba.

Otvaraju se i druge neprehrambene trgovine. Radnicima će se po dolasku na posao mjeriti temperatura. Moraju nositi maske i rukavice.

"Najvažnije je da poslodavac osigura u svom prostoru tu mjeru socijalne distance. Dakle da postoje ili ljudi koji će samo to raditi upozoravaju kupce da se razmaknu, da postoje zaštitari na ulazu", napominje Zlatica Štulić iz Sindikata trgovine.

Preporuka je Stožera i da se rad organizira u dvije smjene s pauzom za dezinfekciju površina. No ne i nedjelju jer će tada trgovine biti zatvorene.

Dok su sindikati neradnu nedjelju jedva dočekali, vlasnici malih trgovina tvrde kako ta mjera nije epidemiološka već politička.

"Nisu primjećeni slučajevi da je korona imala nekakvih problema i žarišta u trgovinama, problemi su bili u bolnicama i staračkim domovima. Ovo je bio isključivo predizborni potez", smatra Robert Fućak iz Saveza Udruga malih trgovaca RH.

Iz Stožera odgovaraju - zbog produljenja radnog vremena i veće mobilnosti, negdje se moralo i oduzeti.

"Meni se nekako činilo logično da to bude nedjelja, ali mi tu mobilnost možemo smanjiti i neki drugi dan", kaže Krunoslav Capak, šef HZJZ.

A kad mora biti tako iz udruženja trgovaca pri HGK poručuju bolje nedjeljom nego radnim danom.

"Ljudi tokom tjedna idu na posao nakon posla idu u opskrbu, kupuju stvari, a za nedjelju možda je zgodnije da nedjelja bude taj dan za odmor. Ali ako će reći bilo koji drugi dan, svi ćemo se tome prilagodit. U ovoj situaciji mi nemamo pravo na prigovor", rekao je Ivica Katavić, predsjednik Udruženja trgovine pri HGK.

Sutra će trgovine još raditi skraćeno, a od iduće nedjelje kupci će moći tek u pekarnice, na kioske i benzinske crpke.

"Turizam je nezamisliv bez rada nedjeljom"

Neradna nedjelja bila je i predizborno obećanje aktualne Vlade. Za neradnu nedjelju su oni koji rade na blagajnama, ali ne i svi koji im isplaćuju plaće. Zanimljive podatke iznio je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec.

Otkrio je tko želi, a tko ne želi raditi nedjeljom. "Na kontinentu je sasvim drugačija potreba, ali na Jadranu je nezamislivo da nemate otvorenu trgovinu nedjeljom", kazao je. Ne misli da se radi o predizbornom potezu vladajućih.

"Vjerujem da je zabrana rada nedjeljom epidemiološka mjera, no nadam se da tako neće ostati jer je turistička sezona nezamisliva bez rada nedjeljom".

Misli i da je trgovinama i obrtnicima dan prekratak rok da se pripreme za otvaranje. "Mi prigovaramo zbog toga jer smo se trebali pripremiti, da nabavimo sve, primjerice da nabavimo maske. Inzistirali smo da rok bude pet dana. Veselimo se, ali se bojimo. Oni koji misle da bi mjere trebale biti još strože, nek zaborave na to", kazao je.

Odgovorio je i na pitanje koliko će se obrtnicima isplatiti otvoriti trgovine - kad se zbroje ulaganja?

"Bit će veliko pitanje da li će to biti isplativo, da li će obrtnici moći dovoljno zaraditi, ali se nadam da nećemo doći u situaciju da moramo otpuštati. Ja vjerujem da ćemo opstati. Mi obrtnici smo prošli svašta", poručio je i komentirao i drugu fazu popuštanja mjera, otvaranje frizeraja i slično.

"Naravno da će sve to biti izazov, ali moramo biti svjesni da u frizerskim salonima neće biti izvedivo bez fizičkog kontakta", rekao je.

