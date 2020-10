Epidemiolozi u cijeloj Hrvatskoj su na rubu snaga. Najteže je u Zagrebu. Epidemiolog Branko Kolarić otkriva što će se poduzeti po tom pitanju i postoji li uopće rješenje.

Epidemiolozi svaki dan imaju zaostatke, ne stignu se obraditi svi kontakti i uvijek ostane broj onih koji ne stignu nazvati i obavijestiti o tome da su kontakt zaraženog. Zapošljavat će se novi ljudi.

Epidemiolog Branko Kolarić otkriva što će se poduzeti po tom pitanju i gdje će naći epidemiologe.

"Nešto kolega je došlo na posudbu, a zaposlit ćemo i specijalizante i liječnike. U pomoć će doći i liječnici obiteljske medicine", napominje Kaić. Obiteljski liječnici danas su se usprotivili prijedlogu da i oni budu ti koji će obavještavati kontakte zaraženih. Nitko ne želi raditi taj posao.

"Da, to je opsežan posao za koji treba dosta ljudi i dosta vremena taj posao oduzme. Mi taj posao radimo već osam mjeseci. Radit će sada i liječnici obiteljske medicine to, a angažirat će se i dodatne snage, kad ministar to odobri", Kaić dodaje.

Bolnice su svakim danom sve više pune, a veledrogerije su počele s obustavom lijekova bolnicama. Kaić napominje kako su veliki dugovi već dugo vremena problem. "Na to upozoravamo već dugo. Moramo smanjiti broj zaraženih kako ne bi došlo do kolapsa zdravstvenog sustava", upozorava i dodaje:

"Ako se nastavi ovakvo stanje sa zaraženima, možemo doći do 1000 hospitaliziranih osoba. Svi pacijenti će dobivati lijekove, ali imamo ograničene resurse, zato apeliram, da se svi pridržavamo mjera", ponavlja.

Neke države razmišljaju da rade i zaraženi liječnici, ali pod skafanderima. "Da, u nekim državama se o tome razmišlja, mi nismo još blizu toga. Češka, primjerice o tome razmišlja", kaže epidemiolog.

Kaže kako nemaju rok koji su odredili da ako brojke ne krenu padati uvode strože mjere. I informacija da Zavod sutra testira do 14h.

Epidemiolozi na izmaku snaga

