Možemo li očekivati ljeto bez maski i korone? Epidemiolog i član Vladina Znanstvenog savjeta Branko Kolarić otkriva plan za Hrvatsku.

Nošenje zaštitnih maski u svijetu prošlo je put od najvažnijeg preventivnog ponašanja uslijed epidemije koronavirusa pa do nepotrebnoga. Za one koje maske nerviraju dobre vijesti stižu iz SAD-a.

Prema preporukama američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) potpuno cijepljeni ljudi ne trebaju nositi masku na otvorenom i u većini zatvorenih prostora. Ipak, i dalje se preporučuje nošenje maske u napučenim prostorima poput autobusa, zrakoplova i bolnica.

"Ako ste u potpunosti cijepljeni, možete početi raditi ono što ste prestali raditi zbog pandemije", rekla je na brifingu u Bijeloj kući dr. Rochelle Walensky, direktorica CDC-ja.

Osobe koje su primile jednu dozu cjepiva ili još nije prošlo dva tjedna od primanja druge doze cjepiva i dalje trebaju nositi masku u zatvorenom. Nadalje, CDC je rekao da potpuno cijepljene osobe na većini mjesta neće morati održavati fizički razmak.

Epidemiolog i član Vladina Znanstvenog savjeta Branko Kolarić otkrio je što se mora dogoditi da Hrvatska odbaci maske, ali i kako bi nam trebalo izgledati ljeto.

"Što se tiče preporuka CDC-ja, važno je reći da SAD ima procijepljenost od 40 posto, dok je u Hrvatskoj cijepljeno 10 posto odrasle populacije. Velika Britanija je, primjerice, na 30 posto cijepljenih. Što se tiče Hrvatske, valja pričekati veću procijepljenost", napomenuo je Kolarić.

Maski bi se u srpnju mogli riješiti samo ljudi cijepljeni s dvije doze, i to nakon što je od primitka druge doze cjepiva prošlo dva tjedna.

"Obvezno nošenje maski u zatvorenom prostoru moglo bi biti ukinuto kada Hrvatska postigne 30 do 40 posto cijepljenih drugom dozom i više od 50 posto cijepljenih prvom dozom. To bi moglo biti u srpnju, a povezano je i s izdavanjem certifikata jer bi se na taj način mogao kontrolirati status cijepljenih", rekao nam je Kolarić.

Certifikati za covid-19, prema najavama, trebali bi zaživjeti tek u srpnju.

O projekcijama za ljeto kaže: "Treći val, čini se, završava, smanjuje se broj zaraženih, a s obzirom na relativno veliki broj cijepljenih očekujem da će nam ljeto biti - dobro. Naravno, trebamo izbjeći pogrešku okupljanja velikog broja necijepljenih osoba. To bi nam moglo pogoršati epidemiološku situaciju. Očekujem bolju situaciju nego prošlog ljeta jer imamo više od milijun ljudi cijepljenih prvom dozom i više od 400.000 ljudi cijepljenih drugom dozom", rekao nam je zaključno Kolarić.

Potvrdio nam je da Hrvatska ide u smjeru popuštanja mjera.

Prema najavama, dopustit će se povećanje broja ljudi na okupljanjima, na privatnim zabavama i vjenčanjima, kao i na sprovodima, te duži rad kafića i restorana.

Broj okupljanja povećat će se do 100 osoba, rad kafića i restorana do 23 sata, a ide se i u smjeru otvaranja zatvorenih dijelova restorana, najavio je danas ministar Božinović. Mjere će vrijediti do sredine lipnja, a moguće je da ih donesu ovaj tjedan.