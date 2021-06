Do kada će se u zatvorenim prostorima morati nositi maske, glavno je pitanje ususret ljetu i velikim vrućinama. Epidemiolozi nude odgovore.

Epidemiologinja HZJZ-a Diana Mayer izjavila je da ih građani neprestano ispituju do kada će se morati nositi maske.

"Na to pitanje ne mogu odgovoriti jer znamo preporuke da se maske i dalje nose bez obzira na cjepivo. Nošenje maski u zatvorenom i dalje se preporučuje, a podsjećam da neke zemlje imaju obvezu nošenja maski i na otvorenom. Znam da su problem, pogotovo sada na vrućinama, ali idemo se još malo strpjeti", izjavila je Mayer za Hrvatski radio.

Epidemiolog i član Vladina Znanstvenog savjeta Branko Kolarić otkrio je što se mora dogoditi da Hrvatska odbaci maske.

"Što se tiče Hrvatske, valja pričekati veću procijepljenost", napomenuo je. Maski bi se u srpnju mogli riješiti samo ljudi cijepljeni s dvije doze, i to nakon što je od primitka druge doze cjepiva prošlo dva tjedna.

"Obvezno nošenje maski u zatvorenom prostoru moglo bi biti ukinuto kada Hrvatska postigne 30 do 40 posto cijepljenih drugom dozom i više od 50 posto cijepljenih prvom dozom. To bi moglo biti u srpnju, a povezano je i s izdavanjem certifikata jer bi se na taj način mogao kontrolirati status cijepljenih", rekao nam je Kolarić.

"Vjerujemo da ćemo do kraja lipnja cijepiti 50 posto odraslih"

Što se tiče cijepljenja, epidemiologinja HZJZ-a Diana Mayer rekla je kako su zadovoljni interesom građana te vjeruje da će u Hrvatskoj do kraja lipnja biti cijepljeno 50 posto odraslih.

Prema podacima Nacionalnog stožera civilne zaštite od nedjelje, 6. lipnja, u Hrvatskoj je jučer zabilježeno 157 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a zaključno sa subotom 5. lipnja utrošene su 1.902.092 doze cjepiva. Dosad je 1.337.469 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 564.623 primilo obje doze.

Izrazivši zadovoljstvo interesom građana za cijepljenje, koji je i dalje velik, epidemiologinja je naglasila da se sada za cijepljenje čeka puno kraće.

"Ja ne bih govorila o padu zainteresiranih, samo nije očekivano da će svaki dan biti krcate ambulante. Sada se samo taj red čekanja smanjio, nije više pet dana, nego možete isti tjedan kad se prijavite doći na red za cijepljenje. Do sada je cijepljeno milijun i 900 tisuća ljudi što s jednom što s dvije doze. Podaci govore da je gotovo 40 posto odraslog stanovništva procijepljeno. To su lijepe brojke, nisu još uvijek dovoljne, ali vjerujemo da ćemo do kraja lipnja doći i na postotak od 50 posto, pa i više", rekla je Mayer.

KB Dubrava otvara se i za ostale pacijente

Smanjuje se i pritisak na bolnički sustav. U KB-u Dubrava, najvećoj COVID bolnici u Hrvatskoj, trenutačno su aktivne tri jedinice intenzivnog liječenja. U bolnici je 110 COVID bolesnika, od kojih su 23 na respiratoru. Bolnica Dubrava, nakon 217 dana, u ponedjeljak otvara vrata i za pacijente koji nisu zaraženi koronavirusom - radit će sve ambulante.

"Krećemo s polikliničkim i dijagnostičkim dijelom, i neinvazivnim. Međutim, još uvijek je znatan broj teških COVID pacijenata u jedinicama intenzivnog liječenja i mi ćemo postupno reaktivirati prijem na bolničke odjele, a reaktivacija hitne službe je zadnja faza", rekao je dr. Ivica Lukšić, ravnatelj KB-a Dubrava.

Dodao je kako vjeruje da će sve te tri iduće faze biti gotove do konca mjeseca, "da ćemo koncem mjeseca ili početkom srpnja biti u punom pogonu", naglasio je dr. Lukšić. U KB Dubrava već je naručeno oko 300 pacijenata, taj će broj svakim danom rasti, a svi pacijenti pri ulasku će morati proći trijažu.