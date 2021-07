Glavni srpski epidemiolog Predrag Kon najavio je pogoršanje epidemiološke situacije u toj zemlji i to već u narednim tjednima.

Dr. Predrag Kon u subotu je najavio pogoršanje epidemiološke situacije u Srbiji i moguće pooštravanje mjera te treću dozu cjepiva.

"Mi imamo situaciju koja će se pogoršavati, to je nezaustavljivo u narednih nekoliko tjedana pa čak i do mjesec dana. Pa ćemo vidjeti dokle će to ići, ali je suština u tome da se stalno traži neki balans. Mi moramo živjeti, nema potpunog zatvaranja, ali moram reći da je uz postojanje cjepiva to potpuno besmisleno", kazao je Kon.

O pozitivnoj diskriminaciji

"Postaje racionalno razmišljati da se okupljaju oni koji su zaštićeni, uz cjepivo, test ili potvrdu o preboljenoj bolesti. Racionalno je razmišljati i zato što oni koji žele raditi, primjerice ugostitelji, moraju raditi, moraju biti zaštićeni i svojim primjerom pokazati što očekuju od gostiju", navodi.

"Ali tu je etička dilema koju možemo riješiti. Mi se ne možemo ponašati više kao da nema cjepiva. Kad ga nije bilo, zatvorite sve i to je to. Ali sada imamo cjepivo i ovo je situacija koja traži ozbiljno razmatranje", dodao je Kon.

"Veliki dio svijeta pribjegava nečemu što sliči na pozitivnu diskriminaciju. Jasno je da to onda zadire u prava i automatski se postavlja pitanje jesu li takve mjere koje čujemo iz raznih zemalja u skladu s pravima. Ali što se tiče etike javnog zdravlja, čuvanja zdravlja ljudi, epidemiološki je to na mjestu. Odvajaju se oni koji su ugroženi i osjetljivi, necijepljeni, od onih koji su zaštićeni", rekao je Kon.

Kao primjer navodi i zabranu pušenja u kafićima. "Ista je situacija, samo što se tamo dim vidi, a ovdje bi ljudi morali pokazati pripadaju li ovima ili onima. Razumljivo je da je to ljudima neugodno i da se bune oni koji su protiv cijepljenja. Ali postavlja se pitanje tko ima pravo biti protiv", rekao je epidemiolog.

Treća doza cjepiva

Ističe kako bi zaposlenici u zdravstvenom sektoru trebali potpisati da će se pridržavati svih mjera za održavanje javnog zdravlja, piše Mondo. Stručnjaci u Srbiji predlažu treću dozu cjepiva. Kon najavljuje kako bi o tome moglo biti riječi na sjednici Kriznog stožera.

"Određene su kategorije koje moraju primiti treću dozu - stariji od 70 ili oni koji su slabijeg imuniteta, oni kod kojih se utvrdilo da nemaju stvaranje antitijela. To su oni koji bi ju morali primiti", rekao je Kon.

"Opća preporuka je da se primi doza cjepiva koja je najviše ispitana, a to je Pfizerovo cjepivo, kao i Modernino. Obje su na informacijskoj RNK tehnologiji. Ali odmah iza toga, može bilo koje drugo cjepivo", objasnio je Kon.