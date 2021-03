Francuska ministrica kulture Roselyne Bachelot, oboljela od covida-19, nalazi se na liječenju pojačanom terapijom kisikom, objavila je ona u četvrtak na Twitteru.

Ministrica (74) je objavila u subotu da je pozitivna nakon što je primijetila respiratorne simptome, zatim je u srijedu objavljeno da je hospitalizirana. U tvitu u četvrtak je navela da "o njoj brine iznimno osoblje i da je dobila pojačanu terapiju kisikom".

Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent!

Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d’une oxygénothérapie renforcée.

Prenez bien soin de vous et de vos proches,

Roselyne