Europska unija dogovara da se napravi zajednički dokument za putovanja koji bi vrijedio za sve zemlje EU-a - takozvana COVID-19 putovnica. No ova kriza prilika je i da Hrvatska napravi ozbiljan plan kako dalje.

Putovanje s COVID-19 putovnicom za sve državljane Europske unije - cestom, željeznicom, plovnim putem ili zrakom.

"Mi se nadamo da ćemo do kraja petog mjeseca izdogovarati na tom zajedničkom dijelu gdje se inzistira zajednički protokol. Tamo gdje ne bude išlo, tamo ćemo dogovarati bilateralno, kazao je ministar turizma Gari Cappelli.



Putovnice bi bile neka vrsta potvrde da su osobe stekle imunitet i da ne predstavljaju rizik za ostale. No, o svemu tome epidemiološka struka imat će zadnju riječ - jer nije to tako jednostavno.

"Pozitivan nalaz antitijela u krvi znači da je osoba bila u kontaktu, ali putovnica nije garancija i ne može biti garancija da ta osoba ne može prenijeti infekciju", smatra ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Ministar Cappelli kaže kako već postoji respektabilan broj zemalja zainteresiranih za putovanja u Hrvatsku. A zračnom koridoru nada se Dubrovnik - jer gotovi svi gosti dolaze zrakoplovom.

"Nama sve skupa ovisi o tome kako će se i na koji način i hoće li se pokrenuti avioprijevoz i kako će to izgledati. Interesa ima, mi smo u stalnom kontaktu s našim tržištima", otkriva Ana Hrnić iz Turističke zajednice Dubrovnik.

CRO kartica spremna

Puno lakše bit će destinacijama na koje se može doći automobilom. Zemlja će biti okrenuta domaćim gostima, CRO kartica je spremna, a mogući su i dodatni popusti. Iz Instituta za Turizam poručuju - njihove analize daju određeni optimizam.

"Ova godina neće završiti katastrofalno na razini amargedona, možemo očekivati smanjenje potrošnje za 30 posto kako naši modeli pokazuju i smanjenje BDP-a od 4,5 do 5 posto", kazao je Neven Ivandić iz Instituta za turizam.

Zato svi u turističkom sektoru moraju biti spremni, ali prije svega treba biti spremna država. Struka poručuje - ono što smo godinama odgađali sada moramo napraviti. Treba nam strategija upravljanja.

"Mi moramo zaboraviti masovan rast hrvatskog turizma, moramo zaštiti resurse, to je prostor. Nama se zadnjih godina dogodio eksponencijalni rast izgrađenosti, nije regeneriran samo privatnim smještajem, masovno kuća i stanova za odmor.

Moramo se propitati da li je to održivo, što nam to stvarno znači s jedne strane i kada odgovorimo na ta pitanja početi s ostalim segmentima turističkog, destinacijskog lanca vrijednosti i usklađenosti", dodaje Ivandić.

Turizam nam se događa

Jer posljednjih 10 godina turizmom se ne upravlja, turizam nam se događa - struka se nada kako će se politika napokon probuditi. Naša strategija završava s ovom godinom, a ministar na naše pitanje danas najavljuje novu.



"Mi ćemo vjerojatno sada pokrenuti, negdje nakon dogovora i na razini EU negdje u 6. mjesecu, dio nove strategije održivog turizma", najavio je Cappelli.

A to je turizam koji zarađuje, potiče proizvodnju, omogućava kvalitetniji život, čuva prostor i okoliš. Ovo što trenutačno Hrvatska ima je - turizam kao zabavni park koji kratkoročno donosi novac, a dugoročno probleme - koji su itekako vidljivi u ovoj krizi.

