Europska unija postigla je svoj prvi cilj masovnog cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u velikoj simboličkoj prekretnici, rekla je u utorak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Sedamdeset posto odraslih u Europskoj uniji u potpunosti je cijepljeno. A to je više od 250 milijuna osoba", rekla je Ursula von der Leyen u kratkoj video izjavi, objavivši to kao "veliko postignuće".

"No pandemija nije gotova i moramo ostati oprezni", rekla je ona pozvavši više Europljana da se brzo cijepe kako bi "izbjegli novi val zaraza i pojavljivanje novih varijanti."

70% of adults in EU are fully vaccinated.



I want to thank the many people making this great achievement possible.



But we must go further!



We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.



We'll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv