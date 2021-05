Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini stablizirana je pa su zdravstvene vlasti u ponedjeljak preporučile dodatno ukidanje mjera ograničenja nakon što je u protekla 24 sata broj novih novih slučajeva zaraze koronavirusom bio dvoznamenkast, baš kao i dan ranije.

Prema podacima entitetskih zavoda za javno zdravstvo, od nedjelje je, nakon testiranja nešto više od 2400 uzoraka, zaraza potvrđena kod samo 71 osobe, a u cijeloj je zemlji umrlo 25 ranije zaraženih osoba.

Takvi pokazatelji nisu zabilježeni još od srpnja prošle godine, a dnevni broj novozaraženih u stalnom je padu još od sredine travnja. Pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez kazao je kako je stanje ohrabrujuće i "nikad bolje od početka pandemije".

"Od početka pandemije nismo imali ovako dobre vijesti. Jučer smo imali 66 pozitivnih", kazao je Čerkez za televiziju N1 objašnjavajući kako je sadašnja incidencija od 26,5 oboljelih na stotinu tisuća stanovnika najpovoljnija još od izbijanja zaraze.

Krizni stožer Federacije BiH u ponedjeljak je uputio preporuku entitetskoj vladi da stoga u potpunosti ukine zabranu kretanja tijekom noći, koja je sada na snazi od 23 do 5 sati ujutro. U Republici Srpskoj noćni policijski sat vlasti nisu ni uvodile.

Pokrenuta istraga o povezanosti kineskih respiratora sa smrću COVID pacijenata: ''Hitno treba nabaviti nove''

Nastavlja se rast broja zaraženih u Bosni i Hercegovini: Više od 1600 novih slučajeva

Također je dana preporuka da se u Federaciji ubuduće dopusti okupljanje do 70 osoba na otvorenim prostorima i do 30 u zatvorenim ugostiteljskim objektima. Preporuka je i da se sada dopusti gledateljima pristup nogometnim stadionima, a konačnu odluku o tome do kraja bi tjedna trebala donijeti vlada Federacije BiH.

Iako proces cijepljenja u BiH i dalje kasni za drugim državama regije, epidemiološka situacija u njoj je takva da je i Njemačka skinula BiH s popisa visokorizičnih zemalja pa bosanskohercegovački državljani tamo mogu putovati bez obvezne karantene.