Ministar zdravstva Sajid Javid najavio je skraćenje vremena izolacije sa sedam na pet dana i to već od sljedećeg ponedjeljka. Podaci pokazuju da oko dvije trećine pozitivnih slučajeva više nije zarazno do kraja petog dana.

"Želimo iskoristiti kapacitet testiranja koji smo izgradili kako bismo pomogli ljudima da sigurno napuste izolaciju i zaštitili ostale", istaknuo je Javid.

"Razdoblje izolacije u Engleskoj za pozitivne na COVID-19 smanjit će se sa sedam na pet dana", napisao je Javid na Twitteru.

From Monday, people can leave self-isolation after 5 full days if they test negative on days 5 and 6.



Testing and vaccines remain key to tackling this virus so I urge you to #GetBoostedNowhttps://t.co/zgwVJd4RMO