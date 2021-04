Epidemiolog Bernard Kaić osvrnuo se na preporuke EMA-e vezane uz cijepljenje AstraZenecinim cjepivom. Tvrdi kako je ono jednako sigurno kao i ostala cjepiva te kako ne razumije zašto postoji toliko problema oko njegova korištenja.

Europski medicinski regulator objavio je kako europske zemlje trebaju same odlučiti kako će postupati s cjepivom AstraZenece, te kako je na njima žele li koristiti to cjepivo s obzirom na rijetke krvne ugruške. Objasnili su kako bi to trebalo ovisiti o stopi zaraze u zemljama te o dostupnosti drugih cjepiva. To je cjepivo za N1 komentirao epidemiolog Bernard Kaić.

“Nadali smo se da će nam nova izvješća EMA-e reći otprilike koliki je rizik od tih nuspojava. Nisu to rekli. Nadali smo se da će reći koji su rizični faktori, nismo ni to dobili. Ostaje nam da sami odlučimo što ćemo na temelju vlastitih podataka. Mi nemamo događaje trombotičke trombocitopenije koji se spominju”, potvrdio je Kaić.

Kazao je kako RH nema dovoljno podataka zbog kojih bi mijenjala dosadašnje preporuke oko tog cjepiva. “Njemačka ne temelji svoju preporuku na temelju preporuke EMA-e, već oni imaju dovoljno tih slučajeva da donesu svoje preporuke”, dodao je.

Kaić smatra da treba nastaviti cijepiti AstraZenecom, sve dok ne bude dokaza da neku skupinu građana ne bi trebalo cijepiti. Objašnjava da nema dovoljno ispitanika u kliničkoj studiji kako bi se uočili tako rijetki događaji poput krvnih ugrušaka.

“Ne znam zašto je od početka toliko problema s AstraZenecom. S vremenom se pokazalo na masovnom korištenju u Europi i Veliki Britaniji se shvatilo da je učinkovitost praktički jednaka kao s drugim cjepivima”, kazao je Kaić.

Jedan od razloga nepovjerenja u cjepivo AstraZenece je i što je cijena relativno niska u odnosu na druga cjepiva. “Cijena ocrtava koliko su zemlje europske uložile u razvoj cjepiva. U razvoj svih ovih cjepiva je Europska uložila milijarde eura, ali vjerojatno u AstraZenecu više jer je krenula prva s time”, istaknuo je Kaić.

Sve lošija epidemiološka situacija

Epidemiolog je komentirao i vjerojatnost da danas bude još više novozaraženih nego dosada. "Ovo je jednako loša situacija kao što je bila na vrhuncu drugog vala. Treba se paziti i pridržavati mjera, izbjegavati okupljanja. Nama svakodnevno dolaze zahtjevi da se provjere epidemiološke mjere za razna okupljanja", rekao je Kaić.

Navodi da je moguće kako bi Stožer mogao razmotriti i ponovno zatvaranje kafića. Na upit novinara o onima koji govore kako nije pravedno da zbog mjera Stožera ne mogu raditi kaže da treba brinuti o bolesnima.

"Mislim da nije pravedno ni prema onima koji su na respiratorima". "Jasno mi je da su se ljudi umorili od mjera, ali trebaju imati na umu koliko je umrlih", zaključio je.