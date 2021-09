Objavljena je nova koronakarta europskih zemalja - čitava Hrvatska četvrti tjedan zaredom je u crvenom, a Grad Zagreb zaslužio je - tamnocrvenu!

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti ažurirao je kartu koja prikazuje četrnaestodnevnu zarazu na 100.000 stanovnika te tako rangira regije pojedinih država po stupnju rizika.

Na najnovijoj karti cijela je Hrvatska u crvenom, a Zagreb se nalazi u tamnocrvenoj boji!

Crvena boja znači 14-dnevnu stopu zaraženih od 75 do 200, s udjelom pozitivnih većim od četiri posto i područja u kojima je 14-dnevna stopa zaraženih od 200 do 500, a tamno crvena područja u kojima je 14-dnevna stopa veća od 500.

