Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) objavio je novu epidemiološku kartu Europe.

Na novoj karti ECDC-a Hrvatska je prvotno bila siva, što znači da podaci nisu bili dostavljeni. No, u četvrtak kasno navečer karta je revidirana i Hrvatska je u potpunosti zelena, što je pokazatelj da smo među sigurnim destinacijama po pitanju epidemije koronavirusa.

Dr. Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objasnio je da su podaci bili sačinjeni, ali "falio je jedan klik" da budu i poslani.

