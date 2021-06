Procijepljenost ovih dana zadaje najviše glavobolje državi. Spominjali smo je kao glavni adut za turističku sezonu, ali smo ispod europskog prosjeka. Ne zato što nema cjepiva, nego zato što ga nema tko primiti. Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je zato kako su neke zemlje motivirale svoje građane na cijepljenje.

Omiljeni komičar u borbi protiv Covida u Singapuru zaraznim stihovima poziva građane na cijepljenje, iako imaju tek nekoliko slučajeva zaraze na tjedan.

"Ali Covid brojke sada su niske. Zašto se cijepiti sada, samo opušteno.

Ha? Malo slučajeva ne znači da ih nema!", stihovi su u singapurskom spotu.

Australsku kampanju mediji su proglasili dosadnom, pa im je za novi uzor Novi Zeland.

I dok u Hrvatskoj ministar zdravstva piše pisma građanima, njegov francuski kolega na društvenim se mrežama hvali ovim: "Svako cijepljenje je nastavak života!", izvijestila je reporterka Martina Bolšec Oblak.

Britanci na cijepljenje pozivaju svojim poznatim humorom uz pomoć poznatih lica poput Eltona Johna i Michaela Cainea.

Nijemci su angažirali Davida Hasselholfa, Švicarci u kampanji u kratkim videima odgovaraju na sve mitove o cijepljenju.

HZJZ i Ministarstvo nemaju ni profil na Twitteru

Potražili smo hrvatska videa, infografike, edukativne spotove. No recimo na Twitteru ne da nismo pronašli kampanju, već ni Ministarstvo zdravstva ni Hrvatski zavod za javno zdravstvo nemaju profile.

Na zadnju Facebook objavu HZJZ-a reagiralo je devetero ljudi. Na YouTubeu profilu sramežljivo objavljuju. Pitali smo građane što su zapamtili od kampanje: "A ne znam. Cijepi se i to je to. Zapamtio sam bedž i logo i tu promociju. Ali mislim da je mlitava kampanja općenito", rekao je građanin.

Motivirano je do sada bilo 43 posto odraslih. Koliko je Hrvatska, i u kakvu motivaciju do sada uložila novca odgovor do zaključenja priloga nismo dobili.

