O rekordnim brojkama novih slučajeva zaraze koronavirusom sa znanstvenikom Draganom Primorcem razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

Na pitanje zašto koronavirus sada bukti, član Vladinog znanstvenog savjeta i znanstvenik Dragan Primorac kaže kako je hladnoća sigurno jedan od razloga.

"Virolozi su znali da ove četiri vrste koronavirusa koje su povezane sa prehladom, već negdje od 1960. godine, da se najbolje nalaze u ovom vremenskom periodu. Ovo je bilo za očekivati, je li ovo njihov brat ili sestra, virus koji se sada događa... Hladnoća je sigurno pokazala da se virus tu bolje snalazi, manje je UV svjetla, temperatura, vlažnost je snižena, a i ljudi su više u zatvorenim prostorima. To je sad ogroman problem o kojemu trebamo početi razmišljati", kaže Primorac.

Upitan je li virus mutirao Primorac kaže:

"Većina radova o tome pokazuje da uz male mutacije to je genom koji je vrlo stabilan. Ako pogledate globalno, ništa se značajno nije dogodilo oko tih mutacija."

Rekao je kako smo u jednom vremenskom periodu govorili da mlađi više obolijevaju pa da je zato bolja klinička slika.

"Ali obolijevali su i stariji. Sada je to jedan miks populacije i zapravo uloga zdravstvenog sustava bi primarno trebala biti da zaštiti one koji su najosjetljiviji, one koji su starija populacija. Znanstveni radovi jasno kažu da je 38 posto svih onih koji su pozitivni na Sars-CoV-2 virus zapravo asimptomatski, oni su po definiciji zdravi. Naravno, oni su problematični za druge, ne za sebe. Tako da se moramo fokusirati na ona mjesta koja su problematična, to su bolnice, starački domovi, i populacija iznad 70 godina", poručuje.

Odluku Vlade da škole budu otvorene i da djeca idu na nastavu, Primorac je ocijenio hrabrom.

"Mislim da je jedna od najhrabrijih odluka u početku, i ja sam je zagovarao, i sretan sam što je ministar to napravio i premijer, da su škole otvorene. Danas imate 0,9 posto djece koja se u ovom trenutku nalaze u nekoj vrsti samoizolacije, ali imate stabilan sustav, ljudi rade, škole su otvorene. Bila je to dobra odluka. Transmisija virusa među populacijom učenika je vrlo niska, to znamo iz niza znanstvenih radova", kaže Primorac.

O novim simptomima rekao je kako ga je iznenadio podatak da je učestalija pojava miokarditisa.

"Ako imate većinu virusa koji zahvaćaju srčani mišić, oko dva posto, ovdje se znalo dogoditi da je zahvaćenost srčanog mišića oko 15 posto. Ali ovo je vrlo kratak vremenski period i ne možemo donijeti neke zaključke, ako ćemo se baviti ozbiljnom medicinom, ali moramo primjećivati što se događa. Ima jedan problem, ja sam jutros dobio podatke koji kažu da je broj osoba koji se žali na depresiju, anksioznost ili niz drugih simptoma koji su povezani sa psihologijom i psihijatrijom, porastao u Americi oko četiri puta. Ono što je zabrinjavajuće da među njima tijekom pregleda deset posto je pomislilo na suicid. Mislim da je došlo vrijeme da se ozbiljno bavimo tim problemom jer moramo paziti i na ljude koji su zapravo svaki dan izloženi raznim psihološkim porukama koje im šaljemo o koronavirusu", kaže Primorac.

Rekao je kako je tijekom zadnje sjednice Vladinog znanstvenog savjeta njegov prijedlog bio da se psiholozi uključe u donošenje mjera.

"Taj moj prijedlog je vrlo dobro prihvaćen i morat će se psiholozi uključiti, a možda u nekim segmentima i psihijatri, ne samo u rad savjeta, nego općenito u jednoj svakodnevnoj politici", govori Primorac.

