Nakon što je i sam verbalno napao novinare uoči mise, splitski svećenik Josip Delaš pridružio se maskiranim garađanima držeći transparent: "Za don Jozu do groba. Novinari crvi!". Iznad njegove glave razvili su šal s natpisom Za dom spremni.

Splitska policija privela je četiri osobe koje dovode u vezu s napadima na novinare kod crkve na Sirobuji. Uskoro bi trebalo završiti i kriminalističko istraživanje nakon čega će biti više inforamcija.

Svećenik Josip Delaš, koji je u nedjelju održao misu u crkvi sv. Leopolda Mandića na splitskoj Sirobuji, pridružio se istog dana maskiranim građanima držeći transparent na kojem je pisalo "Za don Jozu do groba. Novinari crvi!".

Iznad svećenikove glave držali su šal s natpisom "Za dom spremni". Okupljeni su pjevali "Zovi, samo zovi", nakon čega su skandirali svećenikovo ime, a sve su završili povikom da su novinari crvi.

Delaš je održao misu unatoč naputku svjetovnih i crkvenih vlasti, a dio vjernika koji su se okupili napali su novinare koji su izvještavali s tog događaja. Dio vjernika prijetio je novinarima u slučaju objave snimki, a i sam Delaš je psovao i vrijeđao ih. "Neka vas đava nosi. Nemojte srat tu po nama", samo su neke svećenikove poruke novinarima.

Don Jozo se obrušio i na policiju. "Strašno je bilo, toliko puno tih milicajaca… ja ću reći jugomilicajaca, ne hrvatskih policajaca. I tako nehumano ponašanje sa svijetom, to se ne može opisati, to je neshvatljivo. To je pljuvanje po Bogu i protiv Boga, i gaženje po narodu i njegovom dostojanstvu", rekao je Delaš.

Od njegovog se čina kratkom izjavom ogradila i Splitsko-makarska nadbiskupija. "Još jednom izražavamo žaljenje i želimo se ispričati za ponašanje našeg svećenika don Josipa Delaša. Ograđujemo se od njegovih izjava i stavova. Sigurno da i jutrošnji nemili događaj nimalo ne pridonosi kršćanskoj proslavi Uskrsa - Krista koji svojim učenicima i svima nama donose svoj mir. Želimo samo kazati da je Nadbiskupija iznijela svoj stav o ovoj temi u priopćenju Zbora savjetnika dijecezanskog biskupa od 7. travnja 2020.", stoji u priopćenju nadbiskupije.