Dobrica Rončević, glavni epidemiolog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, smatra kako je kolektivni imunitet, stečen cijepljenjem i preboljenjem virusa, u četvrtom valu epidemije ipak vidljiv, piše Novi list.

''Kad se gleda udio hospitaliziranih među aktivnim slučajevima i udio među novooboljelima, vidimo jednu karakteristiku ovog epidemiološkog vala, koji je posljedica stvaranja dosta velikog bazena imunih osoba. Kod ovakvih brojki, koje govore o kretanju zaraze u populaciji, očekivali bismo i dvostruko veći broj hospitaliziranih i pacijenata na respiratorima, no to se, srećom, nije dogodilo. To je posljedica stvaranja određenog individualnog imuniteta koji ima i dobar dio pacijenata koji su zbog cijepljenja i preboljenja kod zaraze zaštićeniji od najtežih oblika bolesti'', rekao je Rončević.

Dodao je da se u Primorsko-goranskoj županiji cijepljenje posljednjih tjedana ubrzalo te da je udio cijepljenih proteklog tjedna za 21 posto veći od broja cijepljenih prije dva tjedna, prenosi Novi list.