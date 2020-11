Dido Harding, voditeljicu engleskog sustava za testiranje i praćenje kontakata oboljelih od koronavirusa, vlastita je aplikacija na pametnom telefonu obavijestila da mora u samoizolaciju.

Harding je na Twitteru napisala da "ništa nije ni blizu osobnom iskustvu o vlastitim proizvodima", te uz tekst objavila sliku na kojoj ju aplikaciju koju je izradila obavijestila da mora u samoizolaciju.

"Dobro se osjećam i predstoji mi mnogo sati na Zoomu", dodala je.

Nothing like personal experience of your own products ....got this overnight. Feeling well. Many hours of Zoom ahead. pic.twitter.com/Ims9W9gbQh