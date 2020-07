Ministar unutarnjih poslova i ravnatelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović rekao je da su odluke i mjere stožera i Vlade oko koronavirusa bile u skladu s Ustavom i zakonima, te da ne vidi problem u pokretanju ocjene ustavnosti.

"Vlada je više puta ukazala da su naše odluke u skladu s Ustavom i zakonom, mi ćemo, kao što smo i do sada, na upite i traženje informacija odgovarali, tako ćemo i ubuduće, ne vidim problem", rekao je novinarima ministar Davor Božinović nakon potpisivanja Sporazuma o jačanju zrakoplovne sigurnosti sa SAD-om.

Na pitanje nije li onda bila bolja mogućnost da se donijela odluka o izvanrednom stanju te da su se mjere i odluke donosile na razini Sabora, Božinović je kazao kako su tada imali sastanak sa svim klubovima zastupnika, pa i s oporbom, koji su požurivali izmjene Zakona o sustavu civilne zaštite kako bi stožer čim prije bio u funkciji.

"Taj zakon je dogovorom svih klubova prošao kroz saborsku proceduru, tako da nitko nije čak ni koristio vrijeme za raspravu u ime kluba", podsjetio je Božinović.

''Svaku je odluku tumačila struka''

Na kritike oporbe da je stožer ispolitiziran, Božinović je naglasio da su rezultati koje je postigla Hrvatska posljedica činjenice da su odluke donesene na temelju struke.

"Dakle i u ime stožera je uvijek svaku odluku i svaku mjeru tumačila struka, prije svega epidemiološka. A ove kritike koje dolaze, nisam vidio da iza njih stoje epidemiolozi, čak ni oni koji su članovi stranke kojoj pripada gospodin Grčić", poručio je Božinović.

Najavio je da će Hrvatska, u skladu s odlukom EU-a koja danas raspravlja o preporukama opuštanja mjera na granicama, kao članica liberalizirati u određenoj mjeri režim prelaska granice.

"Sačekat ćemo razgovore u Bruxellesu, to će značiti ulazak u Hrvatsku na način da svi koji ulaze se pridržavaju epidemioloških mjera. Međutim to više ne bi značilo obvezu samoizolacije za one koji dolaze iz smjera BiH. Vrlo skoro, to očekujem najkasnije sutra", kazao je Božinović.

Istaknuo je da je trenutni cilj stožera gašenje žarišta tamo gdje se pojavljuju, ali da to ne znači da će se mjere za lokalne situacije primjenjivati za cijelu Hrvatsku. "Lokalna žarišta, lokalne mjere", kaže.

Dodao je da situacija u Đakovu pokazuje rezultate jer se broj zaraženih smanjuje. "U ovoj situaciji se vrlo jasno vidi da je naš sustav na ovakvo otvaranje pripravan, da se donose izbalansirane mjere, i siguran sam da ćemo i u ovoj fazi suživota s koronavirusom pokazati da smo učinkoviti i među najboljima", naglasio je Božinović.