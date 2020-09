Učenici četvrtog razreda Osnovne škole Sveta Nedelja, Područne škole Strmec dobili su, malo je reći, prevelike maske.

''To je prestrašno, maska je prevelika i za odrasle'', ispričala je za DNEVNIK.hr majka djevojčice s fotografija kojoj maska prekriva cijelo lice.

''Kaj je to crtić? Mislili smo da nas netko zafrkava'', dodao je otac Ž. J., koji nije mogao vjerovati kakve su maske dobila djeca. Majka V. J. objašnjava da je škola svim učenicima podijelila maske koje je, koliko im je poznato, naručila županija. Učenici nižih razreda neće ih nositi u učionicama, ali učiteljica im je preporučila da ih nose na hodnicima i u zajedničkim prostorijama.

''Moći će pokriti i sinuse''

''Zahvalio bih upravi škole što se brine za dobrobit naše djece, što su tako uviđavni da će si djeca moći maskama pokriti ne samo dišne putove nego i oči da ne vide zgarište koje nije sanirano. Budući da u hodniku nema provjetravanja, kao ni grijanja, moći će si pokriti i sinuse da se ne prehlade'', ironično je u lokalnoj grupi na Facebooku napisao ogorčeni otac.

Naime, u školi je prije dva mjeseca došlo do požara, a posljedice do danas nisu sanirane. ''Prošlog tjedna, nakon pritiska roditelja, došli su neki majstori i to je to'', priča nam majka i dodaje da je jedna učionica napravljena u dvorani. Produženi boravak, kažu roditelji, održava se u hodniku škole.

''Kao pioniri maleni''

''Znate ono, to je kao pioniri maleni '68., samo da djeca idu u školu'', kaže tata. Dodaje da cijela škola još smrdi i da su za početak nove nastavne godine samo malo proluftali.

Priča o prevelikim maskama u četvrtom razredu postaje još zanimljivija. Ovi roditelji imaju i stariju kćer koja ide u osmi razred. Oni su pak dobili maske koje su - premalene.

Usporedba maski (Foto: DNEVNIK.hr)

''Curama je to bilo smiješno. Mi smo se s tim sprdali, smijali smo se, stavljali masku na glavu, radili gaće...'', kažu nam roditelji i zaključuju da cijela priča zapravo nije smiješna. A i da se moglo uštedjeti. Od one ogromne mogle su se zasigurno napraviti dvije.

Stigao odgovor škole

''Škola nije naručivala niti plaćala maske za učenike. Maske su došle iz dva izvora: Županijski stožer civilne zaštite i Stožer civilne zaštite Grada Sveta Nedelja (od različitih proizvođača)'', odgovorili su iz škole na naš upit. Objašnjavaju da su iz dvije velike kutije razrednici uzimali i dijelili maske učenicima prvi nastavni dan.