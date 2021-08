Crnogorski epidemiolozi potvrdili su u petak 634 nova slučaja koronavirusa, najviše u posljednja četiri meseca, dok su zdravstvene vlasti pooštrile mjere protiv širenja virusa Covid-19.

Među novozaraženim je 81 turist, a najviše zaraženih u odnosu na 100 tisuća stanovnika je u Ulcinju i Budvi na obali Jadrana koji bilježe i najbolju turističku posjetu.

Broj aktivnih slučajeva koronavirusa u posljednjih mjesec dana porastao je više od deset puta, s ispod 500 sredinom srpnja do današnjih 5577.

Crnogorske zdravstvene vlasti zbog toga su uvele nove epidemiološke mjere kojima su ograničili broj ljudi koji se mogu okupiti na otvorenom prostoru na 50.

Prisustvo slavljima, poput svadbi i rođendana moguće je jedino uz potvrdu o cijepljenju, negativnom testu, ili potvrdi da je gost bolovao od koronavirusa. Isti uvjeti vrijede i za ulazak u ugostiteljske objekte, diskoteke i noćne klubove.

Novim mjerama, crnogorske granice od 24. kolovoza ostaju bezuvjetno otvorene isključivo za zemlje regije, dok će putnici iz ostalih zemlja morati priložiti dokaz o cijepljenju ili negativan test na koronavirus.

“U Crnu Goru će se bezuvjetno i dalje ulaziti iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije”, priopćile su zdravstvene vlasti Crne Gore.

Također je odlučeno da će školska godina početi 1. rujna, a preporuka obrazovnim institucijama je da školski sat traje 30 minuta.

Đukanović primio cjepivo protiv koronavirusa

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i njegova supruga Lidija, cijepljeni su u petak protiv koronavirusa, priopćeno je iz kabineta crnogorskog predsjednika.

Nakon cijepljenja Đukanović je na Twitteru napisao da u pogoršanoj epidemiološkoj situaciji, suočeni s naglim porastom broja oboljelih, u susret novoj školskoj godini i jesenjoj sezoni uobičajenih respiratornih infekcija, najmanje što svatko može da uradi za svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih je da primi jedno od dostupnih cjepiva.

U Crnoj Gori je oko 36 posto odraslog stanovništva primilo cjepivo, pa je Crna Gora na začelju liste europskih država po postotku imuniziranog stanovništva.

Premijer Zdravko Krivokapić, koji je preležao koronavirus, prije četiri mjeseca je najavio da će se cijepiti nakon što mu se broj antitijela smanji, no do danas to nije učinio.

Gotovo 110 tisuća Crnogoraca od početka pandemije bolovalo je od koronavirusa, a preminulo je više od 1600 stanovnika te zemlje.