Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić rekao je kako njegova bolnica nije postala mjesto za cijepljenje privilegiranih.

U razgovoru za N1 istaknuo je kako je u KBC-u Zagreb cijepljeno 2140 djelatnika koji su dobili obje doze cjepiva Pfizer.

"Sad imamo oko 90 doza viška koje ćemo upotrijebiti za drugu liniju cijepljenja zaposlenika. Odaziv na kampanju cijepljenja je u početku bio slab i među liječnicima i medicinskim sestrama, pa smo u prvoj rundi cijepili i druge zdravstvene i nezdravstvene zaposlenike koji dolaze u kontakt s COVID pozitivnim pacijentima", objasnio je.

Organizirat će se masovnije cijepljenje: Idućeg tjedna stiže veći broj doza, Capak otkrio koliko bi trebalo doći

Rekao je kako je cjepivo korišteno i na imunokompromitirane pacijente, one koje imaju transplantirane organe ili idu na kemoterapije, ali i one zainteresirane koji su se javili.

"To su različite kategorije ljudi koji uglavnom žive u ovom kvartu, koji imaju rizične bolesti i rizične su dobne skuopine, pa i drugi koji su pokazali interes za cijepljenjem. Provodili smo kampanju i vikendima, petkom, javili su se ljudi koji su gotovo kampirali pred KBC-om čekajući višak doze. Takvih ljudi je bilo oko stotinjak", objasnio je.

Dopis koji je poslan liječnicima: HZJZ objavio detaljnije upute koga zvati ako ostane viška cjepiva

Na pitanje znači li to će cijepiti i ako netko dođe i u idući petak i pričeka, odgovorioje: "Da, ako netko dođe, a ostane cjepiva, cijepili smo one koji su bili zainteresirani, da ne bacimo. Nažalost, u roku od dva sata se cjepivo ne može proslijediti drugoj ustanovi. Organizirani smo po svim pravilima koje je propisalo Ministarstvo zdravstva. Plan cijepljenja se redvidira i dužni smo obavijestiti Ministarstvo koliko je ljudi cijepljeno, kako, kada, gdje… Sve nepravilnost ako se uoče kod nas, doći će na stol HZJZ-u pa ministru i vidjet ćemo je li to u redu ili nije."

Ćorušić opovrgava je komentirao i slučaj Boras.

“Dovoljno je reći ono što je sam rekao – pogriješio sam. Makar ja osobno mislim da je ta kampanja potiv Borasa usmjerena iz drugih razloga. Boras ima poprilično rizične čimbenike i cijepio se kad je zaista ostalo viška cjepiva.”