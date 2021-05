Prema podacima s platforme eCijepih, na dan 30. travnja 2021. godine, u Hrvatskoj je 20.9% odraslog stanovništva primilo najmanje jednu dozu cjepiva protiv bolesti COVID-19, objavio je HZJZ.

Do sada je, sukladno Planu cijepljenja kojeg provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, cijepljen svaki peti građanin Hrvatske. Najveći obuhvat cijepljenjem postignut je u dobnoj skupini osoba od 70 godina i više, od kojih je 54% osoba primilo najmanje prvu dozu cjepiva.

Ovo su podaci koji pokazuju kako obuhvat cijepljenja raste s posebnom pažnjom prema našim najugroženijim građanima, navodi HZJZ u priopćenju.

U razdoblju od 27. prosinca 2020. do 30. travnja 2021. do sada je u Hrvatskoj utrošeno 901.120 doza cjepiva, a s obzirom na velik broj doza cjepiva koje stižu tijekom svibnja i u lipnju, dinamika cijepljenja će omogućiti cijepljenje više od 1.848.462 osobe do kraja lipnja, odnosno više od 55% odraslih osoba.

Prema podacima iz središnjeg registra cijepljenih osoba e-Cijepih, 30.4. je utrošeno čak 28.394 doza dok je 29.4. ostvaren apsolutni rekord u cijepljenju s apliciranih 46.887 samo u jednom danu, navode.