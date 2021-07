Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak osvrnuo se na konferenciji za medije na jučerašnju informaciju iz KB-a Dubrava da je u toj bolnici dosad preminulo osam osoba koje su primile obje doze cjepiva. HZJZ do jučer o tome nije ništa znao, ustvrdio je Capak.

''Jučer je kolegica liječnica iz KB Dubrava izašla s podatkom o osam smrti ljudi koji su bili zaprimljeni u Dubravi, a koji su primili dvije doze cjepiva. HZJZ do jučer nije primio ni jednu obavijest o tome, ni pismenu ni usmenu, što smatramo da je to nedopustivo. Te je podatke potrebno provjeriti što se upravo i radi'', kazao je Krunoslav Capak na redovnoj konferenciji za medije Stožera civilne zaštite RH.



''HZJZ je prije dosta vremena objavio podatke o oboljelima i hospitaliziranima, a cijepljenima, no oni su uključivali obradu podataka do 19. svibnja, a sama analiza je rađena 25. svibnja. U našim bazama podataka na taj datum nije evidentirana nijedna smrt kod osoba koje su cijepljene s dvije ili jednom dozom. Dakle, nije bilo prijava smrti kod cijepljenih. Podsjećam vas da je 19. svibnja broj cijepljenih bio 300.000 dok je danas četiri puta više i za očekivati je, i prema podacima proizvođača o tome koliko cjepivo štiti od bolesti i smrti, da ima i osoba koje su umrle od COVID-a, a cijepljene su s dvije doze i to se u Zavodu analizira i izaći ćemo s tim podacima", najavio je Capak.

Objasnio je da se mortalitet svakodnevno prati preko anketa koje ispunjavaju bolnice, a prijava smrti koje ispunjava patolog u bolnici ide u Državni zavod za statistiku (DZS) i HZJZ na šifriranje i to je ono što definitivno utvrđuje uzrok smrti: ''Prijava smrti koje ispunjava patolog ide u DZS i to je ono što definitivno određuje uzrok smrti. Ovo što mi skupljamo putem anketa iz bolnica nije definitivno''.



Capak je odgovarajući na novinarska pitanja kazao i da nije nemoguće da i u drugim bolnicama ima slučajeva poput onih u KB-u Dubrava. No da bismo to sa sigurnošću znali, treba proći nekoliko dana jer se baze podataka obnavljaju, istaknuo je te dodao su izračunali da bi na ''milijun i pol osoba koje su cijepljene bilo moguće 16 smrtnih slučajeva".

I u Klinici za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' provjeravaju dokumentaciju nakon jučerašnje informacije, kazala je ravnateljica Klinike Alemka Markotić i najavila da će idući tjedan moći dati točnu informaciju.



''Iz KB Dubrava su, ako ništa drugo, trebali prijaviti neuspjeh cijepljenja – osobe koje su oboljele ili hospitalizirane nakon cijepljenja i to se prijavljuje HALMED-u i HZJZ-u. Bilo bi kolegijalno, u redu da nam se takav događaj prijavi i da ga provjerimo. Kratke provjere pokazuju da smo uspjeli pronaći svega tri od osam osoba u bazi mortaliteta i za svo troje nije uzrok smrti COVID nego nešto drugo. To je potrebno pažljivo provjeriti i komunicirati. Bili su pozitivni na koronavirus, ali su bili prijavljeni drugi uzroci smrti'', kazao je Capak.



Istaknuo je da su svi koji se bave prijavama uzroka smrti imali ista uputstva od Eurostata: ''U tim slučajevima kada mi kontroliramo, u puno navrata je pronađeno da je kao osnovni uzrok smrti bio COVID, ali je bilo puno komorbiditeta. Konačan zaključak donosi stručni epidemiolog koji to prijavljuje u statistiku".





Ministar zdravstvakazao je da je zatražio dodatnu analizu te naglasio: "Stvarno je riječ o teškim komorbiditetima, spomenut ću samo neke - moždani udar, gangrena, dijabetes, transplantacija jetre ... Kod njih su bile prisutne te bolesti. Ostaje činjenica da se samo retrogradnom analizom svih parametara mogu donositi zaključci."Može se, primjerice, dogoditi da netko ide na operaciju, testira se i ima koronavirus, na operaciji umre, ali ne od koronavirusa nego od neke komplikacije na operaciji i tada kao uzrok smrti neće biti navedena zaraza koronavirusom, ustvrdila je Markotić premda se ranije u izvještavanju o umrlima govorilo o smrtima bez obzira na to je li bilo poznato jesu li osobe umrle s koronom ili od nje.

"U svijetu kod onih koji nisu imali teške bolesti niti su bili imunokompromitirani, nitko nije preminuo niti dobio teški oblik korone nakon cijepljenja", zaključila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević''.