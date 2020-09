Buru reakcija izazvala je vijest kako Vlada ipak neće produljiti moratorij na ovrhe. Pred novinare je hitno izašao resorni ministar Ivan Malenica, a kritike Vladi stižu i iz redova ovršenih i iz oporbe.

Ministar pravosuđa Ivan Malenica došao je pred medije zbog pitanja ovrha, ali nije potvrdio ni demantirao neslužbenu informaciju kako vlada neće produljiti moratorij na ovrhe. Procurilo je kako neće biti ni otplate duga na rate već naplata u dva kruga, prvi već u listopadu.

"Za sad su sve opcije otvorene tako da ćemo u relativno kratkom roku donijeti odluku i izvijestiti javnost, pogotovo zabrinute i ovršene građane kojima prijete ovrhe", rekao je ministar Ivan Malenica.

Licitiralo se brojkom od 400.000 novih ovrha, no ministar tvrdi kako službene brojke iz Fine govore o 170.000 novih ovrha tijekom moratorija. U pitanju je 30 do 40 tisuća građana s tri do pet ovrha u prosjeku.

U udruzi Blokirani ne vjeruju Fininim brojkama, a dodatno ih je naljutila informacija kako neće biti produljenja.

"Vlada pomaže zbog korona krize. Je li kriza gotova? Nije. Zašto da se odustaje od pomoći, a s druge strane se pomaže poduzetnicima plaćanjem zakonskih minimalaca. Dok pomažete jednima, morate pomagati i drugima", smatra Mario Strinavić, udruga Blokirani.

"To nisu krediti, to su režije"

Vlada će samo stvoriti još više sirotinje ako krenu ovrhe, poručuju iz udruge Ovršni koja je prije dva dana bila na sastanku kod ministra. Ističu kako su to neplaćene režije, a ne krediti.

"Nije u redu da među tim poduzećima i tvrtkama kojima će Vlada plaćati minimalac ima tajkuna koji su već puno milijuna iznijeli iz ove zemlje“, kaže Danijel Galović iz udruge Ovršni.

Iz SDP-a predlažu vladi što bi trebala učiniti.

"Pošto je 4 i pol mjeseca zakopala glavu u pijesak i pravila se da se ništa ne događa, prvo prolongirati za još tri mjeseca moratorij, a nakon toga ad hoc zakonskim rješenjem stvoriti sustav u kojem će vjerovnici i dužnici moći sklopiti nagodbe koji će zamijeniti potrebu vođenja ovršnog postupka", smatra SDP-ov Peđa Grbin.

Ni u Mostu ne podržavaju Vladino rješenje.

"Sustav ovrha, pod broj jedan treba digitalizirati. Pod broj dva, prebaciti na sudove gdje nekoliko službenika i sudaca rješavaju veliku količinu ovrha“, predlaže Zvonimir Troskot iz Mosta.

Ovrhe prijete i za 50.000 umirovljenika koji ionako teško žive. Kažu da se nadaju da to nije istina.

"Jedino što može održati na životu naše umirovljenike je moratorij do donošenja novog ovršnog zakona", upozorava Višnja Fortuna iz Matice umirovljenika.

Ministar je najavio još sastanaka sa svim zainteresiranim stranama.

