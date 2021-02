Bugari svih dobnih skupina, neki u dobi od samo 20 godina, čekaju u dugim redovima ispred bolnica nakon što je vlada omogućila cijepljenje svim građanima jer ih se prijavilo malo iz prioritetnih skupina.

Manje od trećine ljudi iz prioritetnih skupina odlučilo se cijepiti.

Bugarska vlada zato je objavila da će neke bolnice početi davati AstraZenecino cjepivo svima koji to budu željeli.

Odluka da se odustane od prioritetnih listi donesena je pošto je zemlja zabilježila najnižu stopu cijepljenja u Europskoj uniji, uglavnom zbog zabrinutosti građana zbog nuspojava i sve većeg nepovjerenja u vladu i njezine institucije.

No ima ljudi koji su rado uzeli cjepiva rezervirana za skeptike.

"Da budem iskrena, nisam očekivala da ćemo tako brzo biti primljene", rekla je Denisa Valkanova, zdrava 31-godišnjakinja koja se cijepila zajedno s majkom.

"Prijatelji koji žive u inozemstvu sada mi govore da će morati čekati još sedam ili osam mjeseci prije nego što kod njih ovakvo nešto bude moguće", dodala je.

U prve dvije prioritetne skupine ima 355.000 ljudi, uključujući liječnike, medicinske sestre i učitelje. Ali njih manje od 100.000 želi se doista i cijepiti.

"Prije smo pozivali ljude da se dođu cijepiti", kazala je Silvia Čolakova, ravnateljica bolnice Pirogov u Sofiji.

"Ali otkako je cijepljenje omogućeno svim građanima, timovi su maksimalno zauzeti i nikoga ne odbijamo", kazala je.

Kaos i nepovjerenje

Većina ljudi to je pozdravila, ali neki analitičari prigovaraju da je time poremećen sustav prioritetnih skupina u trenutku kad su na redu stariji i kronični bolesni.

To znači da su ranjive skupine ljudi morale satima čekati u istim redovima sa zdravim dvadesetogodišnjacima.

"Vlada je super. Pokrenula je cijepljenje monstruoznim kaosom!", komentirao je u nedjelju dnevni list Sega.

No redovi su se do kraja tjedna jako skratili i medicinski djelatnici u većim gradovima kažu da se cijepljenje odvija glatko.

Nepovjerenje u cjepiva među Bugarima je više nego u drugim europskim zemljama.

U dvije odvojene ankete koje su prošli tjedan objavili BBSS Gallup i Alpha Research institutes, 48 odnosno 52 posto ispitanika kazalo je da se neće cijepiti.

Teoretičari zavjere, lažne vijesti i stručnjaci koji si međusobno protuslove stvorili su "javno mnijenje koje je jako neodlučno u pogledu cjepiva" i prije dolaska prvih doza, rekla je analitičarka Alpha Researcha, Borjana Dimitrova.

Činjenica da se ljudi kao što su liječnici i učitelji u koje građani imaju povjerenja odbijaju cijepiti povećali su nepovjerenje.

"Ljudi govore: 'Ako se liječnici ne cijepe, zašto bih ja?", rekla je Dimitrova.

Vlasti nisu uspjele uvjeriti ključne skupine da su cjepiva sigurna, dodala je.

"To je ozbiljan propust vlade".

Politika

Snimke mladih, aktivnih ljudi koji se cijepe dominiraju televizijskim vijestima.

"Ali to nije dobra vijest", smatra analitičar Gallupa, Parvan Simeonov. Niske stope cijepljenja rezultat su nepovjerenja Bugara u institucije i vladino upravljanje krizom, rekao je.

Potpora konzervativnoj vladi u odlasku premijera Bojka Borisova iznosi samo 10 posto, najmanje u 10 godina njegova mandata, pokazuje novo ispitivanje Gallupa.

Idući opći izbori predviđeni su za 4. travnja pa je kampanja cijepljenja jako ispolitizirana. Borisov planira cijepiti 10.000 ljudi na dan.

Gotovo 150.000 ljudi, ili oko 2,1 posto populacije, primilo je do srijede barem jednu dozu cjepiva. Za usporedbu, u Ujedinjenom Kraljevstvu barem jednu dozu cjepiva primilo je više od 27 posto ljudi, u Njemačkoj 4,2 posto, a u Francuskoj 3,8 posto, po podacima portala Our World in Data.