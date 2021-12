S čelnikom Mosta Božom Petrovom o razlozima referenduma u Dnevniku Nove TV razgovarao je reporter Mislav Bago.

Most je objavio da je za referendum o COVID potvrdama i načinu donošenja mjera u pandemiji koronavirusa prikupio više od 400.000 potpisa. Nakon 5. siječnja nastavljaju s obradom podataka, a 24. siječnja predat će na daljnje postupanje Saboru sve potpise.



U Dnevniku Nove TV gostovao je predsjednik Mosta Božo Petrov koji je u razgovoru s reporterom Mislavom Bagom istaknuo kako očekuje da će jednako brzo brojati sa "svojih ne znam koliko zaposlenika u javnoj upravi, kao što će oni pripremiti sve za referendum."

Najavio je da će u manje od mjesec dana pripremiti, pročistiti i izbaciti nečitke potpise te kazao kako očekuje da organizacija referenduma može početi već u veljači.

Na pitanje je li mu prihvatljivo višestranačko povjerenstvo koje bi nadgeldalo provjeru, Petrov je rekao da bi da se što više osoba trebalo uključiti u organizaciju referenduma.

Predsjednik MOST-a je kazao kako 400.000 nije granični broj, kao i da će donijeti pravovaljane potpise.

"Gdje to piše da će 10 posto otpisati? Oni su do sada svaki put ukrali", kazao je Petrov te dodao kako očekuje da sve bude transparentno.

"Iako pokušava biti kul, vidi se da je predsjednik Vlade nervozan", zaključio je Petrov.

Naglasio je i da je protiv COVID potvrda, a ne protiv cijepljenja.

"Ja sam za to da ljudi moraju imati izbor. Ja sam svojim roditeljima rekao da se cijepe. No, pitate li me trebam li cijepiti djecu: ne, jer nemaju simptome", kazao je.

Uskoro opširnije

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr