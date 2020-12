U ponoć istječu aktualne epidemiološke mjere i većina njih produžuje se na još dva tjedna, neke se i postrožuju. Od srijede pak na snagu ponovno stupaju propusnice. Ove godine blagdani neće biti kao prijašnjih.

U vikendima uoči Božića prije korone Zagreb je bio pun ljudi i života, a danas zbog strogih mjera ne rade kafići, kad mjere u ponoć isteknu aktualne mjere i krenu nove, isto neće raditi još najmanje dva tjedna. Zatvoreni su i restorani, otkazane adventske svečanosti, a na javnim okupljanjima može biti najviše na 25 osoba.

"Držimo se propisa maksimalno koliko treba i to je to", kaže Mario iz Zagreba.

"Fale mi moje prijateljice da se možemo izgrliti, izljubiti, zapjevati, zaplesati, sve nam to fali", kaže Ksenija iz Zagreba.

Blagdani 2019. / 2020. godine Foto: DNEVNIK.hr

Prije godinu dana bile su gužve na autobusnim kolodvorima i u cestovnom prometu.

"Došao sam upravo u Hrvatsku, iz Njemačke, sad idem malo u Varaždin, malo u Osijek, vraćam se u Zagreb i nazad u Njemačku", govorio je u prosincu 2019. Davor.

Ove godine to neće biti moguće. Gužve su, s distancom, prisutne i ovog vikenda, ali stranci u Hrvatsku ne mogu bez negativnog PCR testa, a od srijede se u druge županije neće se moći bez propusnica. Iz Stožera najavljuju da će ih biti teško dobiti.

O svakom pojedinom razlogu odlučivat će Ravnateljstvo civilne zaštite. Zahtjevi se mogu predati na epropusnice.gov.hr. Bez nje, zbog posla, u druge županije mogu - zdrastveni radnici, komunalne i zaštitarske službe, diplomati, novinari, prijevoznici...

Vozači autobusa smiju raditi, ali ne znaju za koga.

"Nažalost nismo dobili nikakve konkretne odgovore. Mi se sad nalazimo u svojakoj situaciji da obavljamo javni posao, a nemamo nekakav osigurač da će nam to netko osigurati i platiti", kazao je Hrvoje Meštrović, Udruga hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika.

Lani su turistički djelatnici zadovoljno trljali ruke. Ove godine turisti se broje na prste. Gužve su na Rivama zbog domaćih koji piju kavu za van. Dočeka Nove godine na otvorenom i u hotelima neće biti. No oni koji su rezervirali i platili smještaj, moći će u drugu županiju i nakon srijede.

"Bilo je nešto rezervacija od domaćih gostiju, istina po nižim cijenama, puno kraće nego inače, međutim nešto je bilo. Sada s ovom situacijom naravno sve manje i manje", kaže Martina Nimac Kalcina iz zajednice obiteljskog turizma pri HGK.

Crkve na Badnjak i Božić lani su tradicionalno bile pune vjernika. Ove godine bit će pod strogim mjerama. U Crkvama na svakih 7 metara četvornih po jedan vjernik. Neće biti ni obiteljskih okupljanja za stolom kao lani. Ove godine na božićnom ručku bit će samo najuža obitelj. Smije se okupiti do 10 osoba i to do najviše iz dva različita kućanstva.

Kad večeras kazaljke otkucaju ponoć i mjere se nastave počinju nikad drugačiji blagdani. No prošlih godina nismo imali tisuće zaraženih novim virusom od kojeg na dan umire više od 60 ljudi. Zato se treba strpjeti.

