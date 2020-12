Prijema novih pacijenata u klinički bolnički centar Dubrava bilo je i u petak, na Božić, ali broj je upola manji nego što je dnevni prosjek u toj bolnici. Božić s pacijentima provela je voditeljica respiracijskog centra KB Dubrava Nevenka Piskač Živković.

''Ako se gleda cjelokupno ozračje, s bolesnicima i zaposlenicima, bilo je zapravo pozitivno. Naravno da, kad uđeteu bolesničke sobe i vidite bolesnike koji ne mogu biti sa svojim obiteljima, ta pozitiva više nije toliko izražena. Upravo u tim sobama treba održati pozitivnu energiju, koju mi donesemo od doma truditi se i to prenijeti na pacijente'', kazala je Nevenka Piskač Živković.

Pacijenti imaju svoje mobitele i na današnji dan su se čuli sa svojim obiteljima. ''Duhovito je čuti razne zvukove mobitela, ali ti su mobiteli nešto što drže u ruci i jedino to imaju za povezivanje s obiteljima. Koji put ne znaju i ne vide tipke pa im sestre priskoče i nazovu njihovu obitelj. Iako koji puta bude smiješno, zapravo je vrlo dirljivo'', izjavila je Živković.

U zadnjih nekoliko dana, bilježi se pad broja hospitalizacija. ''S obzirom na to da je tendencija zadnjih nekoliko dana da primamo nešto manje bolesnika, malo smo opušteniji. To je danas posebno došlo do izražaja, zbog blagdana'', rekla je Živković.

Pokušajte ne zaplakati! Doniranim mobitelom čula je nećaka iako nije mogla pričati: "Na zvuk njegova glasa reagirala je ogromnim smiješkom. Predivno"

Potresna ispovijest medicinske sestre iz COVID intenzivne: ''Nezamisliv je teret kada vas netko očima punim želje pita kada će napustiti ovaj svijet''

Uputila je i blagdansku poruku, ali i želju. ''Sretan Božić, svim djelatnicima, a osobito našim bolesnicima. Moja želja je da sljedeći Božić bude drukčiji i da budu sa svojim obiteljima, odnosno da svi mi budemo u krugu svojih obitelji'', zaključila je voditeljica respiracijskog centra KB Dubrava.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr