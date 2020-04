I dok su roditelji i ravnatelji škola na sto muka, a školska godina u samom završetku oni o kojima se za sada najmanje govori jesu osmaši i maturanti. Što je s učenicima pred kojima su upisi u srednje škole i fakultete s Borisom Jokićem razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Ema Branica.

Boris Jokić svoju bi djecu poslao u školu da postoji javnozdravstvena garancija, kaže, ali tih garancija ni približno nema. Također, roditelji djece nemaju preduvjete da donose takve odluke, smatra Jokić.

Ističe kako je odluka o povratku djece u školske klupe usred epidemije "jedna od najsramotnijih i najneodgovornijih odluka u povijesti Republike Hrvatske, a svačega smo se nagledali. Radi se o klasičnom prebacivanju vrućeg krumpira iz ruku politike u ruke stotina tisuća građana. To ne bi trebala biti politika. Politika nije samo slikanje po Facebooku, hodanje po bruxelleskim hodnicima. Politika je prije svega donošenje odluka za te 9-godišnje učenike i učenice i 60-godišnje učiteljice.

"Stvar je vrlo jednostavna, znate - ako postoje preduvjeti za školu, onda se u školu mora ići. A ako preduvjeta nema, onda škole nema u fizičkom obliku. Sve drugo su improvizacije koje ne vode nikamo", kaže Jokić, koji predlaže da se kreira jasan plan za povratak u škole.

"Recimo da kažete da ćete nešto napraviti za stotine tisuća ljudi, a nemate plan. To je neodgovorno", ističe Boris Jokić.

Ova situacija najteže pada maturantima koji ne znaju kako će izgledati kraj njihovog srednjoškolskog obrazovanja ni početak visokog.

"Zamislite da imate 18 godina, za mjesec dana završavate školu, a ne znate koje ćete ispite polagati niti na koji se fakultet upisati. Djelomično je to pandemija, ali djelomično ljudi u obrazovnom sustavu uopće ne komuniciraju", kaže Jokić koji poziva sve u sustavu obrazovanja da zajedno sjednu i donesu odluke.

Problema imaju i osmaši koji moraju završiti osnovnu i upisati srednju školu.

"Trenutno ocjenjivanje nailazi na probleme, upute nisu dovoljno specifične. Treba im pomoć. Neka se pokuša regularno završiti godina. Možemo je spasiti, da učenike dovedemo do kraja i pripremimo se za iduću godinu. Ne zanima me tko je odgovoran, sad je važno je kako je to imati 9 godina, kako biti roditelj, učenik i maturant", ističe Jokić koji kaže da je sustqav pokazao fleksibilnost u ovoj turbulentnoj školskoj godinu obilježenoj štrajkom i pandemijom.

"Roditelji i djeca pokazali su angažman, ali moramo imati plan, političari ne smiju biti neodgovorni. Da ne bude kaosa, da sustav funkcionira normalno" kaže Jokić koji ipak vidi i pozitivne promjene kao mogućnost kreativnosti, a ova situacija pokazala nam je da su škola i obrazovanje su važni.

"Digitalna tehnologija može pomoći, ali ne može zamijentiti školu. Sustav je fleksibilan za važne promjene. Sjednite zajedno za stol i donesite odluke. Uz političku neodgovornost i kukavičluk nećemo završiti tako dobro", zaključuje Jokić.

