Britanski premijer Boris Johnson pozvao je u nedjelju stanovništvo na oprez, uoči ukidanja gotovo svih restrikcija povezanih s pandemijom koronavirusa u Engleskoj, dok raste broj slučajeva zaraze.

"Molim vas budite oprezni i prijeđimo sutra u sljedeću etapu popuštanja mjera, uz potpuni oprez, potrebno poštovanje drugih i rizicima koje bolest i dalje predstavlja", zamolio je konzervativni čelnik u videu na Twitteru i naglasio krajnju zaraznost delta varijante koronavirusa, odgovorne za veliki skok broja slučajeva posljednjih tjedana.

Like so many people I've been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe