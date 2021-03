Bjelovarsko-bilogorski Stožer civilne zaštite donio je u četvrtak odluku kojom Nacionalnom stožeru i Ministarstvu znanosti i obrazovanja predlažu prelazak na online nastavu u toj županiji za osnovnoškolce od 5. do 8. razreda kao i za sve srednjoškolce izuzev maturanta.

Odluku su, kako navode u priopćenju, donijeli na prijedlog glavne županijske epidemiologinje dr. Vesne Grgić, a zbog pogoršanja epidemiološke situacije uslijed pandemije koronavirusa.

Prijedlog se odnosi na prelazak na online nastavu odnosno C model od ponedjeljka 29. ožujka pa do 11. travnja, odnosno do završetka proljetnih praznika.

Odluka će biti važeća kada ju potvrdi Stožer civilne zaštite RH, a što očekuju tijekom sutrašnjeg dana.