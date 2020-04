Vili Beroš u Saboru je odbacio kritike o retroaktivnosti nekih odredbi Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Kazao je da su izmjene zakona potrebne radi djelotvornog upravljanja krizom te da se prijedlog zakona odnosi na situacije u tijeku.

Ministar zdravstva Vili Beroš odbacio je u srijedu u Saboru kritike o retroaktivnosti pojedinih odredbi Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te naglasio kako je cilj izmjena tog zakona omogućiti najdjelotvorniji način upravljanja krizom u situaciji pandemije.

"Nije riječ o rektroaktivnosti pojedinih odredbi zakona, ovdje se radi o takozvanoj nepravoj ili prividnoj ili kvaziretroaktivnosti koje je Ustavni sud svojim odlukama proglasio ustavnopravno dopuštenom u hrvatskom pravnom poretku preuzimajući taj institut iz prakse suda Europske unije", pojasnio je ministar zdravstva predstavljajući u srijedu pred Saborom izmjene toga Zakona.

Prijedlog zakona, istaknuo je, odnosi se na pravne situacije koje su u tijeku i koje traju i primjenjuje se na zatečene odnose koji se nastavljaju u budućnosti te stoga retroaktivnosti nema.

To je isto naglasio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji tumači da nije riječ o retroaktivnosti obuhvaćenoj člankom 90. Ustava.

"U rješenju od 4. travnja 2017. Ustavni sud utvrdio je da kod retroaktivnosti valja razlikovati radi li se o svršenim okončanim situacijiama ili pravnim situacijama u tijeku. Odnosi li se propis na okončane situacije, može se govoriti o retroaktivnosti, no ako se propis odnosi na pravne situacije koje su u tijeku i primjenjuje se na zatečene odnose koji se nastavljaju u budućnosti, retroaktivnosti nema", kazao je Jandroković.

Predloženim zakonskim izmjenama na popis zaraznih bolesti dodaje se koronavirus, definiraju se epidemiološke mjere izolacije odnosno samoizolacije, daju veće ovlasti sanitarnim inspektorima za nadzor samoizolacije ili karantene, ali i propisuju kazne za kršenje tih mjera.

"Svijet je suočen s novim izazovom, riječ je o globalnoj pandemiji izazvanim novim koronavirusom", istaknuo Beroš i dodao kako je cilj pronaći i omogućiti najdjelotvorniji način upravljanja krizom u situaciji pandemije.

"Nema recepta za sprječavanje ulaska virusa u domove za starije"

Zakonom se predlaže institucionalni model prema kojem stožer civilne zaštite djeluje i odlučuje u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo pod neposrednim nadzorom Vlade kojim se osigurava brza primjena sigurnosnih mjera, rekao je.

Odgovarajući na upit Mire Bulja (Most), Beroš se osvrnuo na situaciju u domovima za starije te poručio kako je tamo situacija specifična i da nijedna država nije našla recept za sprječavanje ulaska virusa u tu populaciju. "Naše su upute da se posebna pažnja obrati na mogućnost infekcije, visoku temperaturu i druge simptome."

Ministar zdravstva nije mogao zastupnicima konkretno odgovoriti do kada bi mogla trajati epidemija koronavirusa, međutim poručio je da je optimističan. "Kada to usporedim s razmišljanjima stranih stručnjaka koji kažu da će to ipak trajati neko vrijeme, tu je nerazmjer", dodao je .

Naglasio je kako se sve epidemiološke mjere, pa i mjera zabrane kretanja, donose radi zaštite zdravlja i života građana i kako će se one početi postupno popuštati kada se počne smanjivati broj zaraženih.

Kada je riječ o zaštitnoj opremi, kazao je da se ona enormno troši, jedan zaraženi zahtijeva 50 kompleta te je zato bilo potrebno nabaviti dodatne količine. (Hina)