Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk u utorak je poručio da su se vladajući s aplikacijom Stop Covid-19 “opet malo zaigrali”, podsjetivši da su već, kako je kazao, pokušali ući u privatne živote građana izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama.

“Nisam skinuo aplikaciju. Nisam se još odlučio na taj korak, ali meni ne treba aplikacija da zaključim da je predsjednik Vlade bio u bliskom kontaktu s nekoliko zaraženih osoba na teniskom turniru u Zadru pa ne vidim što bi aplikacija njemu dodatno pomogla na taj način, a rekao je da je instalirao”, kazao je Bauk novinarima u Saboru.

Naglasio je da su preporuke samo preporuke, a kada postane obavezna, onda možemo razgovarati.

Bez obzira na najavu ministra zdravstva Vilija Beroša da bi aplikacija mogla postati obavezna ako se situacija pogorša, mislim da ne bi mogla, kazao je Bauk.

“Bio je već jedan pokušaj vladajuće većine da izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama počne ulaziti u privatne živote građana, pa tako i ovo s aplikacijom. Nisam baš oduševljen da oni o tome razmišljaju”, podsjetio je na nikada izglasane izmjene Zakona zbog negativne percepcije koja ih je pratila.

“Postavlja se pitanje mora li svaka osoba u Hrvatskoj imati mobitel na koji se može instalirati aplikacija. Mislim da su se opet malo zaigrali i da ih treba spustiti na zemlju”, poručio je Bauk.

Rekao je da će preporuku o nošenju maski u sabornici poslušati jer, kaže, to doista nije veliki problem ako maske štite druge, nije ih problem nositi i nema razloga da ih ne nosim. Ali, dodaje, dok je preporuka, onda će građani sami odlučiti hoće li je poslušati ili ne.

Svjedočili smo činjenici da su jednog građana policajci ‘skinuli’ iz vlaka pred djetetom jer nije nosio masku, a u Saboru, koji je trenutačno puno napučeniji nego vlakovi, imamo zastupnike koji ne nose maske pa policija ne reagira. Nejednakost građana dolazi do bizarnih granica, primjerice, svi koji su bili na Gradskom vijeća Bjelovara su u izolaciji osim gradonačelnika, i to zato što je 76. zastupnik. Da većina ima 78 zastupnika, vjerojatno bi i on bio u izolaciji”, smatra Bauk.

Ni Katarina Peović iz Radničke fronte još nije instalirala aplikaciju i tek će vidjeti hoće li.

“U situaciji u kojoj se sada nalazimo ima prečih pitanja, ali razumijem da je aplikacija korisna i svakako ću je instalirati ako za to bude potrebe”, poručila je.

Nama se čini da je jako važno da su preporuke Stožera stvarno u skladu s epidemiološkim mjerama i da ispunjavaju svoju svrhu, da se u to ne uključuje nikakav drugi politički kontekst i tada ćemo svi stvarno raditi u korist sprečavanja Covid-19, smatra zastupnica RF-a.

“Najvažnije da se eventualna obavezna instalacije aplikacije veže samo uz epidemiološke mjere i zdravstvenu zaštitu i mi ćemo pozdraviti svaku mjeru koja je u korist sprečavanja daljnjeg širenja Covid-19, ali je izuzetno važno da se bilo kakva aplikacija ili epidemiološka mjera vezuju uz neke druge stvari koje nemaju veze sa zdravstvenom zaštitom”, zaključila je Peović.