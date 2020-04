Australska ministrica vanjskih poslova Marise Payne zauzela se u nedjelju da se provede neovisna međunarodna istraga o uzrocima pandemije koronavirusa.

Transparentnost je ključna da bismo mogli ići dalje, posebice kada je riječ o Kini, kazala je u izjavi za australsku televiziju ABC.

"Bit će potrebno da strane države sjednu za stol, spremne da budu transparente i da sudjeluju u tom procesu i pobrinu se da dobijemo revizijski mehanizam kojemu će međunarodna zajednica moći vjerovati”, kazala je.

Na pitanje što očekuje od Kine, Payne je kazala da je potrebno provesti neovisnu istragu o podrijetlu virusa, načinu kojim se pristupilo suzbijanju epidemije, kao i otvorenosti u podjeli informacija.

Mora se razmotriti i suradnju Kine sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), kazala je, premda sam WHO nije prava institucija za provedbu takve istrage. "Ne... to me podsjeća malo na poslovicu o krivolovcu koji je postao čuvar divljači", kazala je.

Australski premijer Scott Morrison izjavio je već prije da su kritike upućene WHO-u opravdane, premda je ta organizacija odgovorila na stotine zahtjeva za pomoći u pacifičkoj regiji u vezi pandemije.

Američki predsjednik Donald Trump pokušava okriviti WHO za velik broj mrtvih u pandemiji koronavirusa i obustavio je financiranje te UN-ove organizacije. (Hina)