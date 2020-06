Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, objasnila je na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera, da su najrizičnija mjesta za moguću zarazu koronavirusom uredi, restorani i sredstva javnog prijevoza.

Iako se nerijetko može pročitati da je koronavirus oslabio, Alemka Markotić kaže da za to nema medicinsk utemeljenih podataka. Tek se može očekivati da je manja šansa za zarazu kad su ljudi na većem prostoru.

"Baš sam danas vidjela jedno iznimno dobro istraživanje o tome koje su najrizičnije situacije za prijenos infekcije. Dodala bih jedino da su i obiteljski kontakti u zatvorenom prostoru visoki rizik. Svi se slažu da je potreban bliži kontakt dulje vremena u zatvorenom prostoru", kaže Markotić.

Kako najrizičnija mjesta navela je urede, restorane i sredstva javnog prijevoza.

"Ono što se zasad definiralo to su uredi. Vidjeli smo da je bilo dosta situacija gdje u manjim prostorima veći broj ljudi bez prirodne ventilacije su znali prenijeti infekcije.

Drugi dio koji je bio rizičan za sada su restorani. Također bliže postavljeni stolovi na manje prostora", kaže Markotić, dodajući da je javni prijevoz treće najrizičnije mjesto.

"Dosta smo dobili upita o tome može li se pomoći različitim ventilacijskim sustavom. Ono što proizlazi iz tih istraživanja da u autobusima, restoranima i u prostorima za sastanke treba vidjeti, ja nisam stručnjak, ali postoji način na koji ti ventilacijski sustavi trebaju biti postavljeni i usmjereni da bi se smanjio rizik", kaže Markotić.

Za obavezu nošenja maski, Markotić kaže da to ipak svatko treba sam procjenjivati prema situaciji koncentracije ljudi na mjestu na kojem se osoba nalazi. "Važno je da zdravstveni djelatnici nose maske, a mislim da bi bilo dobro i u prijevoznim sredstvima. Vidim da su me neki prozvali da zagovaram kazne. Sasvim suprotno, cijelo vrijeme govorim da nije potrebno da nas policija navodi na to što trebamo činiti. Malo zdravog razuma, ako se čovjek želi zaštititi sam će znati što treba učiniti", rekla je Markotić.