Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je protekla noć po broju smrtnih slučajeva od infekcije koronavirusom bila jedna od najtežih od početka epidemije. Tijekom noći je preminulo više od pet osoba.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je da je noć s petka na subotu bila "užasna, jedna od najtežih do sada", i to zbog situacije u Domu za starije i nemoćne u Nišu u kojem se zaraza uvukla među korisnike, piše N1. Vučić je za televiziju Pink rekao da je od petka u 15 sati do subote ujutro preminulo više od petero ljudi, a konačan broj smrtnih slučajeva objavit će se na konferenciji za medije u 15 sati.

"Svakog dana imate bar jedan, dva, tri ili četiri smrtna slučaja iz Centra u Nišu, to će nažalost biti slučaj i u danima koji dolaze", kazao je Vučić. Istaknuo je da je situacija u Srbiji lakša, ali da nije sve gotovo. Dodao je da je novo žarište zaraze Negotin.

''Bolest nam je napravila pomor''

''U Srbiju je od početka krize zbog pandemije ušlo više naših ljudi iz inozemstva, nego što je bio slučaj s Rumunjskom i njenom dijasporom koja je mnogo veća. Možete napraviti mapu odakle su naši ljudi iz inozemstva došli i tu smo imali najveće probleme, od Valjeva, Ćuprije, Aleksinca do Smedereva, Bora", rekao je predsjednik Srbije.

Kazao je da je bolest kao stvorena da napada starije osobe i da razara njihove organizme, piše Blic. ''Ušla je u dom za umirovljenike u Nišu i napravila nam je pomor. Sve ih je više i uvijek iz tog gerontološkog centra'', rekao je Vučić.

Dodao je da ne zna što bi se dogodilo u slučaju da se nije vodilo računa o starijima.

''Možda bi nas više voljeli da smo im rekli da šetaju po cijele dane, ali ovo je za njihovo dobro i njihove živote, da bi sačuvali živote ljudi. Potrebno je pokazati veliki oprez jer nije gotovo'', rekao je Aleksandar Vučić.