King Cross obogatio sportsku ponudu otvorenjem prve R-GOL trgovine u Hrvatskoj

King Cross nastavlja s rekonstrukcijom i jačanjem ponude različitih prodajnih segmenata i zabavnih sadržaja, čime potvrđuje svoju poziciju privlačne shopping destinacije. U sklopu novoobnovljenog dijela centra otvorene su brojne nove trgovine, među kojima i vodeći europski multi-brand distributer nogometne opreme R-GOL, koji je svoju prvu trgovinu u Hrvatskoj otvorio upravo u King Crossu.

Otvorenjem prve trgovine u King Crossu, R-GOL je zakoračio na hrvatsko tržište

Ekskluzivno otvorenje R-GOL trgovine u King Crossu donosi vrhunsko iskustvo kupovine za sve nogometne entuzijaste. Ova specijalizirana trgovina nudi široku ponudu nogometne obuće, odjeće i opreme vodećih svjetskih brendova, kao što su adidas, Nike, Puma, New Balance, Mizuno, Joma, Under Armour, Skechers, Diadora i Munich. Kupci mogu pronaći kolekcije inspirirane najvećim zvijezdama poput Messija, Neymara Jr., Mbappéa, Ronalda i Salaha, kao i bogatu ponudu navijačke opreme klubova Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester United i drugih.

R-GOL King Cross (Foto: PR)

Osim širokog asortimana, R-GOL donosi inovativan pristup kupovini s interaktivnim elementima koji omogućuju kupcima potpuno novo iskustvo. Tu su gaming zona za ljubitelje virtualnog nogometa, gdje mogu uživati u simulacijama omiljenih igara, te zona za personalizaciju opreme, koja omogućava prilagodbu nogometne opreme prema vlastitim željama. Ovaj jedinstveni koncept interaktivne kupovine nudi kvalitetnu sportsku opremu, ali i stvara nogometnu shopping destinaciju koja posjetiteljima donosi dodatnu dimenziju uživanja u sportu, čime King Cross postaje još atraktivniji za sve ljubitelje sporta.

R-GOL je vodeći multi-brand distributer nogometne robe u Europi, koji posluje u 11 europskih zemalja i surađuje s više od 1000 nogometnih klubova i akademija. U Hrvatskoj, R-GOL razvija suradnju s NK Rudeš, Futsal Dinamo Zagreb i NK Kustošija Zagreb, a kroz svoju inicijativu "Igraj za planet" angažira više od milijun pratitelja, promovirajući održivost u sportu.

R-GOL King Cross (Foto: PR)

King Cross pruža sveobuhvatno iskustvo kupovine za ljubitelje sporta

Uz R-GOL, u novom dijelu King Crossa otvoren je i Polleo Sport, tržišni lider u fitness industriji i prodaji dodataka sportskoj prehrani, te Sport Vision, koji je sada na moderniziranoj i prostranijoj lokaciji. Redizajnirani Decathlon ostaje na svojoj dobro poznatoj poziciji, ali s novim intuitivnim konceptom trgovine koji nudi kupcima lakšu navigaciju kroz trgovinu i pronalaženje sportske opreme.

Još bogatija ponuda i moderniziran prostor

Uz bogatiju sportsku ponudu, King Cross donosi i novootvorene trgovine Müller i Sinsay, koje se također nalaze u renoviranom dijelu centra, kao i Pepco koji je sada na atraktivnijoj lokaciji s još raznovrsnijom ponudom. Harvey Norman zadržao je svoju prepoznatljivu poziciju, ali sada nudi još širi asortiman i osvježen interijer prilagođen modernim trendovima kupovine.

Modernizacija King Crossa obuhvatila je i infrastrukturne promjene, uključujući nove ulaze koji osiguravaju lakši pristup svim trgovinama i bolji protok posjetitelja te obnovljeno parkiralište s besplatnim parkingom i suvremenim prometnim rješenjima. Ovo je tek prvi korak prema potpunoj transformaciji centra u najmoderniju shopping destinaciju u Zagrebu, a nastavak rekonstrukcije donijet će još više uzbudljivih noviteta.

King Cross je otvoren od ponedjeljka do subote od 9 do 21 sat, dok hipermarket Interspar radi od 8 do 21 sat.

R-GOL King Cross (Foto: PR)

KING CROSS Zagreb

KING CROSS Zagreb otvoren je 2002. godine, a od 2018. njime upravlja SES Spar European Shopping Centers. Na oko 35.000 četvornih metara prostora za zakup smjestili su se vodeći zakupci kao što su INTERSPAR, Harvey Norman, Decathlon, Müller, Sinsay, dm drogerija, JYSK i Baby Center. Shopping centar bit će otvoren tijekom cijelog perioda rekonstrukcije i radit će prema redovnom radnom vremenu.

SES Spar European Shopping Centers

SES djeluje kao investitor i operater shopping centara u šest srednjoeuropskih zemalja: Austriji, Sloveniji, Italiji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Češkoj. Tvrtka trenutno upravlja s 31 lokacijom u središnjoj, južnoj i istočnoj Europi, s ukupnom površinom većom od 855.000 četvornih metara. SES je lider na tržištu u Austriji i Sloveniji za trgovačke centre velikih razmjera. S više od 112 milijuna posjetitelja godišnje, maloprodajni partneri u SES shopping centrima ostvarili su prodajne prihode u ukupnom iznosu od 3,32 milijardi eura u 2023. godini. SES također uspješno implementira svoje znanje i iskustvo u područjima razvoja projekata, upravljanja izgradnjom, iznajmljivanja maloprodajnih prostora, kao i upravljanja centrima i objektima za vanjske vlasnike shopping centara. SES centri već su primili nekoliko nacionalnih i međunarodnih nagrada za arhitekturu i dizajn, održivost, koncepte prometnog toka i inovativni marketing. SES je dio SPAR Austria Grupe. Dodatne informacije možete pronaći na: www.ses-european.com i presse.ses-european.com.