Kako se piše – nema jaja ili jajeta?

Piše se i jedno i drugo, ovisno o broju.

U jednini imenica jaje u genitivu, dativu, lokativu i instrumentalu ima dva oblika, s umetkom -et- i bez njega. Dakle, kad je riječ o jednini, možemo pisati jaja/jajeta, jaju/jajetu te jajem/jajetom.

Međutim, u množini imenice jaje ne umeće se -et- te su pravilni oblici jaja (nominativ, genitiv, akuzativ, vokativ) i jajima (dativ, lokativ, instrumental).

U ovom kolaču nema nijednog jajeta.

On ne može zamisliti doručak bez barem jednog jaja.

U hladnjaku je ostalo još pet jaja.

