Kako se piše nema jaja ili jajeta? Piše se i jedno i drugo, ovisno o broju. U jednini imenica jaje u genitivu, dativu, lokativu i instrumentalu ima dva oblika, s umetkom -et- i bez njega. Dakle, kad je riječ o jednini, možemo pisati jaja\/jajeta, jaju\/jajetu te jajem\/jajetom. Međutim, u množini imenice jaje ne umeće se -et- te su pravilni oblici jaja (nominativ, genitiv, akuzativ, vokativ) i jajima (dativ, lokativ, instrumental). U ovom kolaču nema nijednog jajeta. On ne može zamisliti doručak bez barem jednog jaja. U hladnjaku je ostalo još pet jaja.