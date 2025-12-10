Još nije kasno za kupovinu sjajnih darova uz značajne uštede i do 150 eura

HONOR X7d je pouzdan izbor za svakodnevnu upotrebu

HONOR X7d donosi jednostavnost i sigurnost u svakodnevnom korištenju. Njegova kamera pretvara obiteljske trenutke u tople uspomene, od portreta pod božićnim svjetlima do fotografija s dočeka Nove Godine. Bilo da snimate djecu dok otvaraju poklone na božićno jutro ili prijatelje koji nazdravljaju u ponoć, X7d će ovjekovječiti te najdragocjenije trenutke. Uz blagdanske popuste, X7d je savršen dar za mlađe članove obitelji ili one koji žele kvalitetan uređaj bez komplikacija – poklon koji donosi osmijeh i sigurnost.



Snaga i stil zapakirani u HONOR Magic7 Lite

Magic7 Lite spaja eleganciju i izdržljivost, a njegova kamera bilježi svaki osmijeh i svaku iskru radosti. Bilo da snimate užurbanu pripremu blagdanskog ručka, vožnju do omiljene zimske destinacije ili zajedničke trenutke s prijateljima na skijanju, na ovaj ćete se uređaj moći osloniti. Njegov moderan dizajn i snažne mogućnosti čine ga idealnim suputnikom u novoj godini čineći ga darom koji donosi snagu, stil i toplinu. Ako tražite poklon koji će trajati, koji je otporan na padove, udarce i ekstremne uvjete koje život ponekad nosi - Magic7 Lite je pravi izbor.

Popularni gadget uz kupnju HONOR 400 Lite

Ako se tijekom prosinca odlučite na kupnju HONOR 400 Lite, uz njega ćete na poklon dobiti i pametni sat HONOR Watch 2i, za dodatnu dozu praktičnosti i stila. Kamera 400 Lite modela uhvatit će sve spontane trenutke u trenu, samo jednim pritiskom na AI tipku za kameru, od smijeha za stolom do vatrometa u ponoć, a ima i veću bateriju i brže se puni što će dodatno oduševiti njegove nove korisnike. Ako želite iznenaditi dragu osobu i ostaviti snažan dojam, HONOR 400 Lite je sada dio ponude koju ne želite propustiti.

HONOR 400 - Premium iskustvo za zahtjevne korisnike

Za one koji žele najbolje, a po sniženoj blagdanskoj cijeni, HONOR 400 donosi vrhunsko iskustvo i 200 MP kameru koja će uz pomoć AI-ja i malo mašte svaku fotografiju pretvoriti u zanimljivo umjetničko djelo. Savršen za snimanje dragocjenih trenutaka – od obiteljskih portreta uz raskošno okićen bor do novogodišnjih proslava s ekipom na otvorenom. Njegova snaga i elegancija čine ga darom koji traje i koji će pratiti korisnika kroz sve izazove i radosti u godini koja dolazi. Uređaj je to koji će razveseliti vas ili dragu osobu i postati dio najljepših uspomena.

Iskoristite super priliku!

Kupnja navedenih uređaja znatno je povoljnija tijekom trajanja HONOR BOŽIĆ 2025 promotivne ponude, odnosno do 31. prosinca. Uređaje potražite kod HONOR ovlaštenih maloprodajnih partnera po akcijskim cijenama:

X6c 6 GB+128 GB – 89 EUR (Ušteda: 60 EUR)

X6c 6 GB+256 GB - 109 EUR (Ušteda: 60 EUR)

HONOR X7d - 149 EUR (Ušteda: 80 EUR)

HONOR Magic7 Lite 8 GB+256 GB - 249 EUR (Ušteda: 120 EUR)

HONOR 400 Lite – 229 EUR + Poklon - HONOR Watch 2i (Ušteda: 100 EUR)

HONOR 400 8 GB+256 GB - 349 EUR (Ušteda: 150 EUR)

HONOR 400 8 GB+512 GB – 449 EUR (Ušteda: 100 EUR)

HONOR 400 Pro – 649 EUR (Ušteda: 150 EUR)

Razveselite bližnje uređajima koji spajaju AI snagu, vrhunsku kameru i dizajn, uz značajne uštede.

