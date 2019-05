O rezultatima jučerašnjih izbora razgovarali smo političkim analitičarem Žarkom Puhovskim. Za portal DNEVNIK.hr analizirao je tko su pobjednici , a tko gubitnici te kako je Mislav Kolakušić postao iznenađenje ovih izbora za Europski parlament.

Puhovskog smo pitali je li pozicija Davora Bernardića na čelu stranke zacementirana nakon što je SDP izjednačio rezultat s HDZ-om te osvojio četiri mandata za Europski parlament.

"Bernardić je zacementiran, i to zauvijek. Oni su dobili na lutriji ni krivi ni dužni. SDP je ispao pobjednik zbog D'Hontove metode i činjenice što se HDZ našao u sendviču, više s desnice nego s ljevice", kaže Puhovski.

Dodaje kako je SDP od svega toga profitirao, što je loše za hrvatsku demokraciju.

"Hrvatska i dalje ostaje sa strankom koja sada nema razloga da se mijenja, a osramotila se kao nositeljica oporbene funkcije u Saboru", rekao je Puhovski.

Na pitanje može li se govoriti o tome da je Biljana Borzan, jedna od žešćih protivnica Bernardića zapravo spasila svog stranačkog šefa, Puhovski odgovara kako je SDP napravio razuman potez te su, za razliku od HDZ-a, sastavili listu koja pomaže stranci.

"Uspjeh Biljane Borzan i Tonina Picule, naravno, bilježi se kao uspjeh SDP-a i Bernardić zapravo leti na njihovim krilima", smatra analitičar.

Neuspjeh HDZ-a koji nije uspio osvojiti peti mandat će pak, smatra Puhovski, oslabiti poziciju Plenkovića unutar stranke.

"Njihov rezultat nije nikakav splet okolnosti, bijeli ili crni labud, već rezultat neodgovornog kockanja. Plenković se kockao misleći da će stranka biti važnija od liste te da će stranka bez oslonca desnice biti dovoljno jaka. Plenković će biti oslabljen i neće tako jednostavno moći ići u obračun s Milijanom Brkićem. Plenković je dosad uvijek mogao priprijetiti prijevremenim izborima, no sada to više nije slučaj", objašnjava Puhovski.

HDZ izgubio glasove desnice

Smatra kako je HDZ izgubio glasove koji su otišli desnici, to jest Marijani Petir i Ruži Tomašić.

Osvrnuo se i na debakl Mosta, koji nije uspio osvojiti mandat.

"Most se sa svojom familijarnom ogorčenošću ljudima popeo na vrh glave. Oni su čitavu Hrvatsku držali taocem svojom pozicijom iznevjerene ljubavnice. HDZ ih je iznevjerio, a nakon suza uslijedile su psovke. Oni su doista radikalno napadali HDZ, ali je to nakon nekog vremena postalo dosadno jer je bilo vidljivo kako su ih napadali zbog osobnih, a ne političkih motivacija", priča Puhovski.

Kolakušić je ukrao glasove Mosta i Živog zida

Za Mislava Kolakušića, iznenađenje ovih izbora. koji je danas najavio i predsjedničku kandidaturu, Puhovski kaže kako je on dokaz da je Hrvatska prava europska država u kojoj jača populizam i radikalna desnica.

"Kolakušić je simbol populizma s čvrstom rukom. Istovremeno se poziva na narod i puk i obećava da će čvrstom rukom rješavati probleme. Kolakušić je najavio kako će on biti premijer te će držati još barem tri ministastva. Vjerojatno će u tim ministarstvima biti i portir. Njegova najava kako će u jednom danu promijeniti 60 tisuća propisa dokaz je političke nepismenosti, iznenađujuće za jednog suca. To očito prolazi. Ljudi su toliko ogorčeni postojećim političkim stanjem da prihvaćaju ovakve nebulozne tvrdnje samo da se dogodi nešto drugačije. Ozbiljan problem predstavlja i njegovo desničarsko zazivanje čvrste ruke koje nije dobro, ali se širi po Europi. On je ukrao glasove Mosta i Živog zida te glasove Dalije Orešković. Za razliku od nje, koja je rekla da će se korupcijom ozbiljno pozabaviti, Kolakušić je najavio da će je razbiti, što ljudi vole čuti", zaključuje Puhovski.