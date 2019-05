U 19 sati zatvorena su birališta za izbore za Europski parlament. Slijedi prebrojavanje glasova, a stranke koje su sudjelovale na izborima čekaju prve, neslužbene rezultate. Među njima je i SDP.

Prve neslužbene rezultate izbora za Europski parlament Državno izborno povjerenstvo trebalo bi objaviti oko 23 sata. Vodstvo, kandidati i članovi SDP-a dočekat će rezultate u stranačkom taboru.

Prema izlaznim anketama koje je za Dnevnik Nove TV provela agencija IPSOS, SDP osvaja 3 mandata, što je za jedan mandat više nego je do sada imao. U stranci su vrlo zadovoljni ovim rezultatima.

Nositelj liste kandidata Tonino Picula kaže da je zadovoljan s rezultatima: "Tri mandata u skladu su s našim odlukama i očekivanja. Ako ostane ovako do kraja, bit ćemo zastupljeniji u Europskom parlamentu nego do sada", kazao je.

"Mislim da je to važan rezultat. Upravo će se u idućem mandatu Europskog parlamenta morati razriješiti svi oni krizni problemi i sve one krizne točke koje su opterećivale, ne samo Europski parlament nego i Europsku uniju. S boljom prisutnošću i političkim aktivizmom, ne samo SDP-a nego i ostalih članica partija europskih socijalista - to je jamstvo da ćemo te probleme uspjeti i riješiti", dodao je Picula.

Najavio je rad na zalaganju na 'zemljopisno zakinutim sredinama', poput hrvatskih otoka i ruralnih krajeva.

SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan kazala je kako se radi o očekivanim rezultatima. "Ako rezultati ostanu ovakvi, iznenađenje je na desnici i možda Mislav Kolakušić. U desnom biračkom tijelu je došlo do rasapa, možda s jedne strane zbog nezadovoljstva trenutnim vodstvom stranke. S druge strane, mi u SDP-u smo se svađali, a HDZ se raspada jer nisu imali osjećaj konkurencije. Vidjet ćemo hoće li se rezultati izlaznih anketa i potvrditi", dodala je.

"Činjenica je da je dobar dio biračkog tijela HDZ-u uzelo nekoliko desnih stranaka", objasnila je. Najavila je kako ju u daljnjem radu u Europskom parlamentu, ukoliko bude u odborima u kojima je do sada radila, očekuje rad na temama koje su vezane uz potrošače. "Prva tema koja me zanima je programiranje kvarenja uređaja - ono što se uređaji pokvare čim im jamstvo istekne, e to će mi biti poslastica", kazala je Borzan.