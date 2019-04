Čelnici dvije najveće stranke u Hrvatskoj danas su predstavili svoje kandidate za izbore za Europski parlament

HDZ i SDP danas su predstavili svoje kandidate na predstojećim izborima za Europski parlament koji će se u Hrvatskoj održati 26. svibnja.

"Obaveza pred ove izbore, koji su za nas treći izbori za EP. Pobijedili smo 2013. i 2014. pobijedit ćemo 2019. uz program koji je najsadržajniji i najbolji. To govorim jer osjećam da vodimo zemlju u pravom smjeru. Ovo nisu samo izbori da imamo najveći broj mandata, da EPP odlučuje o budućnosti EU. Ovo su izbori o budućnosti zemlje. Ako želite izolacionizam, retrogradne snage, ljude koji će ići u emisije i pričati gluposti, onda ih birajte, ali to nije dobro za interese Hrvatske, poručio je Plenković, dodavši da hrvatski narod može prepoznati razliku", rekao je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

Nositelj HDZ-ove liste Karlo Ressler govorio je o razlikama HDZ-a i ostalih stranaka.

"Tu su tri ključna elementa. Vrijednosti, u tom skupu, u tom elementu, dolazi naša tradicija, identitet i jasno europsko opredjeljenje koji je jasan kontinuitet stranke od osnivanja. Zna se koje su naše narodnjačke, demokršćanske vrijednosti i jasno je zašto se prije svega zalažemo za zaštitu nacionalnih interesa. Kada se Europu gleda od Dublina do Atene, Lisabona do Helsinkija, postoje velike razlike, jezici, različite kulture, ali postoji ono što je nama zajedničko. Kada pogledate bilo koje mjesto, najmanje selo, velike metropole, a u središtu svakog mjesta nalazi se kršćanska crkva. To je ono što na simbolički način pokazuje da su kršćanske vrijednosti ono što nas spaja i što treba baštiniti", rekao je Ressler u Francuskom paviljonu gdje je održano predstavljanje.

Šef SDP-a Davor Bernarić je pak u Tvornici poručio kako je SDP uveo Hrvatsku u Europsku uniju.

"Promjene su se dogodile zbog vas, jer ste vi vjerovali, jer ste nam vi to omogućili. Vi ste omogućili i dali vjeru SDP-u da dvaput mijenja našu zemlju. Vi ste omogućili 2000. godine da pregovore s Europskom unijom, kao ministar Ivice Račana, započne naš Tonino Picula - da, bili smo prvi. Bili smo prvi kada smo ostvarili gospodarski rast, kada smo podigli mirovine, kada smo podigli plaće, ojačali neovisno institucije, kada smo izgrađivali civilno društvo. Bili smo prvi kada smo sagradili moderne autoceste i povezali našu zemlju. Da, kolegice i kolege, mi smo uveli Hrvatsku u Europsku uniju. A to ste omogućili upravo vi. I zato nemojte potonuti u apatiju, u bezvoljnost. Pozivam vas da budete svjesni svoje odgovornosti, svoje uloge i snage", rekao je Bernarić.