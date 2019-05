U Rijeci u nedjelju boravi spitzenkandidat Stranke europskih socijalista, prvi potpredsjednik Europske komisije i povjerenik Europske komisije za bolju regulaciju, međuinstitucionalne odnose, vladavinu prava i Povelju o temeljnim pravima Frans Timmermans zajedno s predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem i kandidatima za Europski parlament.

Timmermans svojim posjetom daje podršku SDP-u i SDP-ovim kandidatima na izborima za Europski parlament.

Uz Timmermansa i Bernardića su Biljana Borzan i Tonino Picula. Jedna od tema razgovora uz kavu na riječkom Korzu bila je i tema brodogradilišta.

Arrived in Rijeka, Croatia, to support my friends from ⁦@SDPHrvatske⁩ in their European elections campaign. #ItsTime pic.twitter.com/eXmn94NDqm