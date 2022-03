Poznata hrvatska lica isprobala su Samsung Galaxy S22 seriju pametnih telefona, pametne satove kao i ostale uređaje za održavanje visoke kvalitete života i zdravih navika

Cvjetni trg oduvijek je bio kultna lokacija Zagreba kada govorimo o shoppingu ili pijenju kavica u centru događanja. Upravo se na ovoj chic lokaciji, u samom centru Zagreba, otvorilo i novo Samsung Pop Up prodajno mjesto. Unutar Pop Up-a posjetitelji mogu istražiti sve najnovije pametne uređaje, uživati u Experience zoni za noćno fotografiranje ili se okušati u fitness bike zoni koja ukazuje pozitivan utjecaj suvremene tehnologije na well-being modernog čovjeka. Well-being je u posljednjih godina postao pravi trend, a da je važno brinuti o njemu složila su se i poznata hrvatska lica: Antonija Blaće, Luka Nižetić, Anamaria Raić, Mia Dimšić, Jelena Glišić, Goran Čižmešija, Maša Zibar i drugi, koji su u novootvorenom Samsung Pop Up kutku imali priliku isprobati pametnu tehnologiju za ulaganje u zdravlje i općenito kvalitetu života.

pr (Foto: pr)



Koju ulogu pametni sat i pametni telefon igraju u zdravim navikama



U Pop Up-u okupili su se poznati hrvatski celebrityji koji su i sami pobornici zdravog načina života te im je svaka pomoć od tehnologije dobrodošla, a upravo u tome im pomažu i Samsung Galaxy uređaji. Na ovom druženju, Luka Nižetić i Jelena Glišić iskušali su se u fitness bike zoni gdje su testirali sve mogućnosti inovativnog Galaxy Watch4 pametnog sata. Osim što su mjerili vlastitu potrošnju kalorija i prijeđene kilometre, upoznali su se i s BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) senzorom koji im je u svega nekoliko sekundi izmjerio tlak, razinu kisika u krvi te otkucaje srca. Dodatno, predstavila im se i simpatična opcija Sleep scores za praćenje ritma spavanja. Galaxy Watch4 donosi brojne mogućnosti, s velikim naglaskom na Samsung Health aplikaciju koja vjerodostojno prati svaki korak u pogledu zdravlja, dok se spajanjem uređaja na pametni telefon otvara pravi set-up za fitness i well-being.

pr (Foto: pr)



Što se krije iza Samsung Moon Garden-a



Ipak, glavni spektakl ovog druženja bio je magični Samsung Moon Garden – noćni vrt ukrašen cvijećem ispod mističnog neba koji stvara savršen photo kutak za isprobati inovativnu Nightography značajku nove Galaxy S22 serije pametnih telefona. Značajka omogućava besprijekorne noćne fotografije te snimanje oštrih i jasnih videozapisa u mraku ili okruženjima sa slabim osvjetljenjem – kamera koja doslovno pretvara noć u dan. Ovu dosad najinteligentniju Samsung kameru isprobale su i Mia Dimšić i Jelena Glišić koje su uživale u očaravajućim fotografijama snimljenim na Galaxy S22 Ultra pametnom telefonu. Uz Galaxy S22 seriju, u Samsung Pop up prodajnom mjestu izloženi su i trendi preklopni uređaji iz Z serije, nova Galaxy Tab S8 serija tableta, kao i ostali pametni telefoni iz Samsung ponude.,

pr (Foto: pr)



Iskoristite odlične ponude za kupovinu mobilnih telefona



U novom Pop Up prodajnom mjestu na Trgu Petra Preradovića 3 (Cvjetni trg) u Zagrebu sve do 31. svibnja možete isprobati svu čaroliju prekrasnog Samsung Moon Garden-a i noćne fotografije te sudjelovati u nagradnom natječaju u kojem možda baš vi osvojite novi Samsung Galaxy S22 uređaj! Osim toga, Samsung je za sve posjetitelje pripremio i posebnu promociju koja traje do 31.03.2022. ili do isteka zaliha:



 Samsung Galaxy A52s + Buds2: 2.670,00 HRK

 Samsung Galaxy S21 FE + Watch4 Classic 42mm LTE (silver): 4.699,00 HRK

 Samsung Galaxy Z Flip3 + Watch4 46mm LTE (Black): 5.899,00 HRK

 Samsung Galaxy Z Fold3 + Watch4 46mm LTE (Black): 9.399,00 HRK



Radno vrijeme Samsung Pop Up-a je od ponedjeljka do subote od 9:00 do 21:00, a nedjeljom od 09:00 do 14:00. Više informacija možete pronaći na https://www.samsung.com/hr/offer/pop-up-store-zagreb-2022/.